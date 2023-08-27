Orman yangınlarında bir Zonguldak gitti

Ülkemizdeki ormanlık alanların ne kadar zarar gördüğünü anlamanın en iyi yolu sanıyorum kıyaslamayla olabilir.

Örneğin 331 bin hektarlık alana sahip olan Zonguldak'ın il sınırlarının bir uçtan diğer uca tamamen ormanlık alan olduğunu düşünün. Toplamda işte o kadar ormanlık alan yitip gitti.

Son 20 yıl;

Orman Yangını Sayısı... 47.578

Yanan Ormanlık Alan... 314.788 ha

* Son 20 yılda yanan ormanların alanı, Türkiye’nin alanının % 0.40’ı.