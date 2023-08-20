Edin Džeko ile Mauro Icardi'nin eşleri arasında da rekabet başladı
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Edin Džeko ile Mauro Icardi, yeni sezonda hem şampiyonluk hem de gol krallığı adına kıyasıya bir rekabetin içinde olacak. Džeko ile Icardi'nin aynı mesleği icra eden eşleri Amra Silajdžić ile Wanda Nara da taraftarların 'yengesi' olarak o rekabetin içine dâhil edildi. Silajdžić ile Nara'nın hayat hikâyelerinden kesitler ve kariyerleri Haftanın Portresi'nde...
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Fenerbahçe ile Galatasaray, her sezon olduğu gibi 2023 - 2024 sezonunda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet içinde olacak.
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gözde oyuncuları Edin Džeko ile Mauro Icardi, hem takımlarının şampiyonluk mücadelesinde hem de gol krallığında yarışacak.
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EDIN DZEKO
• Yaşı... 37
• Güncel Piyasa Değeri... 4 milyon Euro
• En Yüksek Piyasa Değeri... 32 milyon Euro (2012)
• Takımları... FK Zeljeznicar Sarajevo - FK Teplice - Wolfsburg - Manchester City - Roma - Inter - Fenerbahçe
KULÜP PERFORMANSI
• Maç Sayısı.. 741
• Gol Sayısı... 326
• Gol Pası... 147
• Sahada Kaldığı Süre... 52.760 dakika
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
• Maç Sayısı... 129
• Gol... 64
• Gol Pası... 26
• Sahada Kaldığı Süre... 10.398 Dakika
KUPALARI
• Bosna Hersek Yılın Futbolcusu... 4 kez
• İngiltere Şampiyonluğu... 2 kez
• İngiltere Kupası Şampiyonluğu... 1 kez
• İngiltere Lig Kupası Şampiyonluğu... 1 kez
• İngiltere Süper Kupası Şampiyonluğu... 1 kez
• Almanya Şampiyonluğu... 1 kez
• İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu... 2 kez
• İtalya Kupası Şampiyonluğu... 2 kez
• Gol Krallığı... 3 kez (Avrupa Ligi - Serie A - Bundesliga)
• Toplam... 17
Fenerbahçe'ye 22 Haziran 2023'te transfer olan Edin Džeko, 3 maçta sahaya çıkarken 3 gol atıp 2 gol pası verdi.
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MAURO ICARDI
• Yaşı... 30
• Güncel Piyasa Değeri... 19 milyon Euro
• En Yüksek Piyasa Değeri... 100 milyon Euro (2018)
• Takımları... Sampdoria - Inter - PSG - Galatasaray
KULÜP PERFORMANSI
• Maç Sayısı... 412
• Gol Sayısı... 230
• Gol Pası... 51
• Sahada Kaldığı süre... 29.901 dakika
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
• Maç Sayısı... 8
• Gol... 1
• Gol Pası... 1
• Sahada kaldığı süre… 473 dakika
KUPALARI
• İtalya Yılın Futbolcusu... 1 kez
• Fransa Şampiyonluğu... 2 kez
• Fransa Lig Kupası Şampiyonluğu... 1 kez
• Fransa Süper Kupası Şampiyonluğu... 2 kez
• Fransa Kupası Şampiyonluğu... 2 kez
• Türkiye Şampiyonluğu... 1 kez
• Gol Krallığı... 3 kez (Serie A / 2 kez - Campionato Primavera Girone A)
• TOPLAM... 12
Mauro Icardi, 7 Eylül 2022'de kiralık olarak geldiği Galatasaray'a 23 Temmuz 2023'te bonservisiyle transfer oldu. Icardi, Galatasaray'da 29 maçta sahaya çıkarken 24 gol atıp, 8 gol pası verdi. Icardi, bu sezon 3 maçta 3 gol attı.
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Edin Džeko ile Mauro Icardi; başarılarıyla, eşleri ise renkli kişilikleriyle taraftarların gözdesi oldu.
Edin Džeko'nun eşi Amra Silajdžić ile Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, renkli kişiliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları, ligin başlamasıyla birlikte Edin Džeko ile Mauro Icardi arasında 'Daha başarılı' kıyaslaması yapmaya başladı.
Taraftarlar, Amra Silajdžić ile Wanda Nara arasında ise 'Bizim yenge daha güzel' kıyaslaması içindeler.
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1 Ekim 1984'te Roma'da dünyaya gelen Boşnak Amra Silajdžić, 2001’de Sırp iş insanı Vladimir Vićentijević ile evlendi. Silajdžić ile Vićentijević 2007'de boşandı. Amra Silajdžić, 2011'de tanıştığı Edin Džeko ile 2014’te evlenerek ikinci kez nikâh masasına oturdu.
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Amra Silajdžić'in 3 çocuğu bulunuyor. Vladimir Vićentijević'ten Sofija...
Edin Džeko ile evliliğinden ise Hana ve Dani...
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Amra Silajdžić, ülkesi Bosna Hersek'te bir hayli şöhretli bir model ve oyuncu. 16 yaşındayken Fransız yarışması Metropolitan Top Model'i kazanan Silajdžić, modelliğe başladıktan sonra birçok reklam filminde rol aldı.
Amra Silajdžić, model olarak ünlendikten sonra oyunculuğa başlayarak 3 sinema filmi, 3 TV dizisi ve aralarında Enrique Iglesias'ınkinin de olduğu 6 müzik klibinde rol aldı.
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KARİYERİ
FİLMLERİ
• Gothic Assassins (2011)
• Ja sam iz Krajine, zemlje kestena (2013)
• Devet položaja samoće (2014)
Fotoğraf; 'Gothic Assassins' adlı sinema filminden bir kare.
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TELEVİZYON DİZİLERİ
• CSI: NY (2010)
• Entourage (2011)
• Don’t trust the b** in Apartment 23 (2012)
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MÜZİK KLİPLERİ
• Dynamite (2010)
• No Me Digas Que No (2010)
• Top of the world (2011)
• Honey Bee (2011)
• Jealous (I Ain’t with it) (2014)
• Old 45’s (2014)
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Amra Silajdžić'in rol aldığı Enrique Iglesias'ın 'No Me Digas Que No' klibi.
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Amra Silajdžić'in rol aldığı Taio Cruz'un 'Dynamite' klibi.
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Amra Silajdžić'in takipçi sayısı; 296 bin.
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Amra Silajdžić - Edin Džeko
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Amra Silajdžić - Edin Džeko
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Wanda Nara; 10 Aralık 1986'da Arjantin'in Boulogne Sur Mer şehrinde doğdu.
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36 yaşındaki model ve oyuncu Wanda Nara, aynı zamanda Mauro Icardi'nin temsilcisi. Nara, kariyeri boyunca 4 TV dizisinde rol alırken 8 TV programında sunuculuk yaptı.
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Wanda Nara ülkesinde ve Avrupa'da birçok kez gündeme geldi.
2007'de Jorge Corona’nın 'King Corona' adlı revüsünde yer alan Wanda Nara taciz iddiasıyla gündeme geldi.
Wanda Nara, Jorge Corona'nın tacizine uğradığını iddia ederek revüden ayrıldı.
Maxi Lopez, İtalya'da farklı takımlarda futbol oynadıkları maçlarda karşı karşıya geldiklerinde Mauro Icardi'nin elini sıkmadı. Lopez, sonraki yıllarda yaptığı açıklamada Mauro Icardi'yi affettiğini açıkladı.
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Wanda Nara'nın en çok gündeme geldiği konu ise Arjantinli emekli futbolcu Maxi Lopez ile evli olduğu dönemdi.
O dönemde Mauro Icardi ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialar, uzun süre gündemde kaldı.
Wanda Nara, 5 yıl evli kaldığı Maxi Lopez'den 2013'te boşandıktan bir yıl sonra sonra Mauro Icardi ile evlendi.
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Wanda Nara'nın en çok gündeme geldiği bir diğer konu ise 2019'da Mauro Icardi’nin Inter ile yaşadığı sözleşme kriziydi.
Wanda Nara, Mauro Icardi’nin menajeri olarak Inter yönetimiyle bir hayli sert pazarlıklar yapması nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.
Mauro Icardi, takım kaptanlığından alınarak kadro dışı bırakıldı. Ardından da PSG’ye kiralandı.
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KARİYERİ
TV DİZİLERİ
• Sin código (2005)
• Casados con hijos (2006)
• La pelu(2013)
• Golpe al corazón (2017)
TV PROGRAMLARI
• Especiales Musicales de Morfi (2018)
• Tiki Taka - II calcio è il nostro gioco (2018-2020)
• Por el mundo (2019)
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Wanda Nara'nın 5 çocuğu bulunuyor. Maxi Lopez ile olan evliliğinden Valentino, Constantino ve Benedicto...
Mauro Icardi ile olan evliliğinden ise Francesca ile Isabella...
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Aynı zamanda kozmetik firmasına sahip olan Wanda Nara'nın sosyal medyada 16 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor. Nara, her fırsatta İstanbul turu atıyor.
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Wanda Nara - Mauro Icardi
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Wanda Nara - Mauro Icardi
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Wanda Nara - Mauro Icardi
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