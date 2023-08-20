Edin Džeko ile Mauro Icardi'nin eşleri arasında da rekabet başladı

Edin Džeko ile Mauro Icardi; başarılarıyla, eşleri ise renkli kişilikleriyle taraftarların gözdesi oldu.

Edin Džeko'nun eşi Amra Silajdžić ile Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, renkli kişiliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları, ligin başlamasıyla birlikte Edin Džeko ile Mauro Icardi arasında 'Daha başarılı' kıyaslaması yapmaya başladı.

Taraftarlar, Amra Silajdžić ile Wanda Nara arasında ise 'Bizim yenge daha güzel' kıyaslaması içindeler.