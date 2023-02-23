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Orkide, iyi bir bakım ile güzelliğini daima korur. Özel günlerin kurtarıcısı olan bu çiçek, zamanla çoğalabilir ve hayatınıza renk katar. Eğer bir orkide almayı düşünüyorsanız ya da sevdiğiniz birinden hediye aldıysanız ancak nasıl bakacağınız konusunda bir fikriniz yoksa içeriğimizin devamına göz atarak “Orkide nasıl bakılır?” sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Orkide Nasıl Bakılır?

Orkide, diğer çiçeklerden farklı olarak özel bir konuma sahiptir. Sevgililer Günü, Anneler günü ve doğum günü için tercih edilebilecek güzel ve benzersiz bir hediye olarak sunulur. Ancak Orkide bakımı nasıl yapılır? sorusu, bu güzel çiçeğe sahip olanlar tarafından merak konusu olmaktadır.

Öncelikle orkide bakımı için en önemli faktörlerden biri ortamın sıcaklığıdır. Çok fazla güneş sevmeyen bir çiçek türü olduğu için direkt güneşe maruz bırakılmaması gerekir. Daha basit anlatmak gerekirse aydınlık bir ortamda olması ancak güneşle çok fazla temas etmemesi önemlidir.

Evler için en ideal ortam pencerenin direkt ön tarafı değil, pencere yanları olmalıdır.

Saksı seçimi, orkide yetiştirmek için önemli bir unsurdur. Orkideyi 10-12 cm ufak saksılarda yetiştirmek ideal bir seçim olacaktır. Orkide büyüdükçe saksının boyutunu büyültmeniz gerekir. Bu çiçek türü çok büyük ya da çok küçük saksıları sevmez. İdeal boyutunda bir saksıya ihtiyaç duyar.

Saksı toprağının yetersiz olması durumunda değiştirilmesi önemlidir. Bazı durumlarda saksıda yer alan toprağın yapısı bozulabilir ve bu durum orkidenize zarar verebilir. Bu durumun önüne geçmek için belli aralıklarla toprağı kontrol edin ve gerektiğinde toprağı yenileyin.

Pek çok saksı çiçeği fısfıs yöntemi ile sulanmaktadır ancak bu durum orkide için geçerli değildir. Eğer bu yöntem ile orkide sulanırsa yapraklar kurumayabilir ve bu durum çiçeğinizde mantar problemlerine yol açabilir.

“Orkide bakımı nasıl yapılır”? sorusunun bir diğer cevabı ise budama yöntemidir. Orkide, uzun seneler canlılığını korur ve belli dönemlerde çiçek verir. Eğer orkideniz için budama döneminin ne zaman olduğunu düşünüyorsanız bilmeniz gereken en önemli nokta, çiçek vermediği dönemleri takip etmektir. Eğer orkideniz çiçek vermeyi bıraktıysa dallarını özenle budamanız gerekir. Yanlış bir budama yapmanız durumunda çiçeğiniz hasar görebilir ya da ölebilir.

Orkideye Ne Kadar Su Verilir?

Orkide bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri sulama yöntemidir. Yeterince hassas bir yapıda olan orkideler doğru sulama yöntemi ile yıllarca yaşayabilir ve çiçek vermeye devam edebilir. Peki, orkideye ne kadar su verilir? Orkide yetiştirmek isteyenlerin hâkim olduğu sulama konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Öncelikle orkideyi ne zaman ve ne kadar suladığınıza büyük bir özen göstermeniz gerekir. Orkide sulamanın bazı yöntemleri vardır.

Daldırma Yöntemi : Önceden dinlendirilmiş su dolu bir kap içerisine orkideyi oturtabilir, yaklaşık olarak 10-15 dakika bu suyun içinde bekletebilirsiniz. Tüm köklerin sulandığından emin olduğunuzda saksıyı su dolu kaptan çıkarın ve fazla suyun süzülmesinin ardından orkideyi eski yerine koyun. Bu işlemi haftada bir kez uygulamak yeterli olacaktır.

: Önceden dinlendirilmiş su dolu bir kap içerisine orkideyi oturtabilir, yaklaşık olarak 10-15 dakika bu suyun içinde bekletebilirsiniz. Tüm köklerin sulandığından emin olduğunuzda saksıyı su dolu kaptan çıkarın ve fazla suyun süzülmesinin ardından orkideyi eski yerine koyun. Bu işlemi haftada bir kez uygulamak yeterli olacaktır. Doğrudan Su Dökme Yöntemi : Haftada bir kez yapabileceğiniz bir diğer uygulama doğrudan sulamaktır. Dinlendirilmiş su ile saksıyı sulayabilir, saksı tabağında kalan suyu dökerek uygulamayı sonlandırabilirsiniz.

: Haftada bir kez yapabileceğiniz bir diğer uygulama doğrudan sulamaktır. Dinlendirilmiş su ile saksıyı sulayabilir, saksı tabağında kalan suyu dökerek uygulamayı sonlandırabilirsiniz. Buz Küpleri İle Sulama Yöntemi: Bu yöntem ile birkaç buz küpüne ihtiyaç vardır. Bitkinin yapraklarının altına, yaprakları ıslatmayacak şekilde buz küplerini yerleştirin. Buzlar eridikçe toprak tarafından kolayca emilecektir. Buzlar tamamen eridikten sonra saksı tabağını kontrol edin. Eğer fazla su aktıysa saksı tabağını boşaltın.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram