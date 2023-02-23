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Kuzey Avrupa, Güney Afrika ve Japonya’da varlığını sürdüren nergis çiçeği, tohum olarak yetişmez. Soğandan dikilerek yetiştirilir ve yaklaşık 40 tane türü bulunur. Hollanda, nergis üretiminde ve ticaretinde ilk sırada bulunur. Güzel kokusu ile hem sokakları hem de evleri etkisi altına alır. Soğanlı bitkilerden biri olan nergis, 20 cm’den 80 cm’ye kadar uzayabilen saplara sahiptir. Kasım ve ocak ayları arasında soğanı ekilebilir. Eğer nergis yetiştirmek istiyorsanız ve bakımı hakkında detaylı bir araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Nergis nasıl bakılır? Nergise ne kadar su verilir? Nergis nasıl yetiştirilir? İşte tüm cevaplar…

Nergis Nasıl Bakılır?

Nergis çiçeğinin verdiği bir mesaj vardır. Hediye edilen kişiye “çok güzelsin” demenin en güzel yollarından biridir. Bu nedenle sevdikleriniz için anlamlı ve şık bir hediyeye dönüşebilir. Görünümü ve etrafa yaydığı kokusu ile enerji tazeleyen nergis çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. “Nergis bakımı nasıl yapılır”? sorusu, pek çok kişinin araştırma yaptığı konulardan biridir. Nergis yetiştirmek isteyenler, internet üzerinden bakımı ve yetiştirilmesi hakkında bilgi edinmek istiyor. Sadece birkaç püf noktaya dikkat ederek, evinizde nergis yetiştirebilirsiniz.

Nergis çiçeği için tercih edeceğiniz saksı, çok fazla geniş olmamalıdır. Soğan köküne uygun saksı seçmek, çiçeğinizin ideal bir şekilde büyümesine zemin hazırlar. Mevsimlik bir çiçek türü olduğu için saksı ya da toprak değişimine ihtiyaç duymaz.

Torf, perlit ve bahçe toprağı karışımı bir toprak ile dikilmesi, nergis için uygundur. Saksının dibine çakıl taşlarıyla taban oluşturun. Akabinde saksının yarısını temin ettiğiniz toprak ile doldurun. Ardından hafif bir sulama yapın. Nergis çiçeğinin soğan kökü alt kısma gelecek şekilde yerleştirin. Üzerini toprak ile doldurun. Bu aşamaları en doğru şekilde yaptığınızda, çiçeğiniz toprağa sağlıklı bir şekilde tutunacaktır.

Çiçeğiniz kış mevsiminde serin ve loş bir köşede bulunmalıdır. Şubat ayından itibaren doğrudan güneş almayan aydınlık bir alanda konumlandırılmalıdır.

Çok fazla neme ihtiyaç duymayan bir çiçek türü olsa da nemi sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Nergis sulama işlemi yapmadan önce toprağın neminde azalma olduğundan emin olun. Nergis, uzun süreli kuru toprakta çiçek açmaz.

işlemi yapmadan önce toprağın neminde azalma olduğundan emin olun. Nergis, uzun süreli kuru toprakta çiçek açmaz. Eğer dönemi gelmesine rağmen nergis çiçeğinizde herhangi bir çiçeklenme olmadıysa gübre ile destekleyebilirsiniz. Az miktarda bitki besini ya da suya karıştırılan birkaç damla gübre ile sulama yapabilirsiniz.

Nergis Çiçeğinin Faydaları

Bu bitkinin soğan kökü zehirlidir. Dikimi esnasında soğan köküne direkt temas edilmemesi, bir eldiven kullanılmasına özen gösterilmesi gerekir. Evleri güzelleştiren bitkiler arasındaki nergis, diğer yandan bilinen faydaları ile insan sağlığını destekler. Peki, güzelliği ile bulunduğu ortamın enerjisini yükselten nergis çiçeğinin faydaları nelerdir?

Geniz tıkanıklığında sık sık kullanılır. Eğer böyle bir sağlık probleminiz varsa nergis çiçeğini yakından koklamanız yeterli olacaktır.

Bulunduğu ortamın havasını temizler.

Çiçeklerinin kaynatılıp suyunun içilmesi ya da haşlanmış yapraklarının tüketilmesi, midedeki nemi çeker.

Baş ağrılarına iyi gelir.

Yaraların iyileşmesinde önemli bir rolü vardır. Kökü öğütülüp yarada kullanılırsa iyileştirmeleri hızlandırır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram