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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler 2 filmi ne zaman vizyona girdi?

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kim?

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı beyazperdenin ardından televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın 2018 yılında hem yönetip hem de başrolünü üstlendiği film 1 Şubat 2019 yılında vizyona girmiştir. İşte Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları...

Giriş: 08.11.2022 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vizyona girdiği 2019 yılında sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplayan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı İstanbul'da çekilmiş aksiyon-komedi filmidir. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan paylaştığı filmin yapımcılığını Necati Akpınar üstlenmektedir. Peki Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kim? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

    Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

    Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

    Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

    Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

    Bensu Soral (Nazlı Noyan)

    Okan Çabalar

    Ahmet Mümtaz Taylan

    Atakan Çelik

    Erdem Baş

    Ersin Korkut

    Güven Kıraç

    Ekin Türkmen

    Ata Demirer

    Mahir İpek

     

  • ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

    Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

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