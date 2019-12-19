19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçen aylarda reklam yüzü olarak anlaştığı ünlü şarkıcı Sıla’nın ardından Türkiye’de yerelleşmek için bir adım daha attı.
Son reklam kampanyasında Orhan Veli’den esinlenen Oppo, usta şairin “Bir İş Var Bu İşin İçinde” adlı eseriyle özel bir projeye imza attı. Çinli marka, 18 Aralık sabahı İstanbul’un en işlek vapur seferlerinde yolcularla Orhan Veli’nin kitaplarını paylaştı.
Ana temasını Orhan Veli’nin oluşturduğu Oppo Reno 2 serisi için hazırlanan yeni reklam kampanyasında şarkıcı Sıla, model Didem Soydan, oyuncular Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu da yer aldı. Orhan Veli'nin "Bir iş var" adlı şiiri, reklam kampanyasında yer alan bu isimlerin sesinden, Oppo Reno 2 serisinin "ultra geniş açı", "ultra gece modu", "ultra video sabitleme" gibi özelliklerine dikkat çeken görüntüler eşliğinde izleyicilerle buluştu.
Şirketten yapılan açıklamada, Oppo’nun televizyonlarda, sinemalarda ve dijital platformlarda gösterime giren ve alınan özel izinle gerçekleştirilen reklam kampanyası ile Orhan Veli’nin adının ilk kez bir markayla birlikte anıldığına dikkat çekildi.
Çinli markanın kampanyası kapsamında usta şair Orhan Veli’nin kitapları, 18 Aralık sabahı, Adalar, Eminönü, Kadıköy ve Beşiktaş’a yapılan günün ilk vapur seferlerinde İstanbullularla buluşturuldu.
RENO 2 VE RENO 2 Z İLE TÜRKİYE'DE
Ekim ayında Londra’da tanıtılan Oppo Reno 2, 8 GB RAM, 256 B ROM; Reno 2 Z ise 8 GB RAM, 128 GB ROM çekirdek donanım ile geliyor. Reno 2 serisi Türkiye pazarında, Reno 2 5599TL ve Reno 2 Z ise 3799 TL tavsiye edilen satış fiyatlarıyla sunuluyor.
Dünyanın en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren ilk 5 üreticisi arasında yer alan Çinli Oppo, 2018 yılının sonunda İstanbul’da ofis açarak Türkiye pazarına girmişti. Türkiye’deki ilk modellerinin bu yılın başında satışa sunan şirket, reklam yüzü olarak ekim ayında Sıla ile anlaşmıştı.
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