Operasyonda ele geçirildi... Dünyada ilgi uyandıracak

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Geyre Mahallesi'nde bulunan bir evde ele geçirilen mermer küvet, uzmanlarca incelendi.
AA'nın haberine göre incelemede yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mermer küvetin, 1800 yıllık tarihi eser niteliğinde olduğu tespit edildi.
Küvetin, hukuki sürecin tamamlanması ve restorasyonun ardından Afrodisias Antik Kenti'ndeki müzede sergilenmesine karar verildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, antik kente gelerek çalışma hakkında bilgi aldı.
Tuncer, basın mensuplarına, Afrodisyas'ın antik dönemin zengin ve önemli bir şehri olduğunu vurguladı.
Küvetin şehrin tarihinde önemli bir parça olduğunu düşündüklerini belirten Tuncer şöyle devam etti:
"Küvet, dünyadaki nadir örneklerden birisi. Bildiğimiz kadarıyla da Türkiye'de de tek örnek. Daha önce Türkiye’de tespit edilmiş çeşitli çamur katmanlarıyla oluşturulmuş küvetler var ama bütünüyle mermer olan bu yapı. Aslında bu bölgenin zenginliğini ve dönemin refah toplumunu da ifade ediyor. Aynı zamanda küvetin sağ ve sol cephelerinde aslan kafası kabartmaları bulunuyor. Bu kabartmaların aslında gücü ve iktidarı temsil ettiğini algılıyoruz. Bu küvetin muhtemelen bölgeyi yöneten, o dönemin bir devlet yöneticisi ya da zengin bir iş insanının evinde bulunduğunu tahmin ediyoruz."
Tuncer, küvetin dünya çapında ilgi uyandıracağına inandığını da sözlerine ekledi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin, 31 Mart'ta, Karacasu ilçesinin Geyre Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlemişti. Operasyonda antik küvet ele geçirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştı.
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