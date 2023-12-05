Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Opera binasından kitabevine çevrilen görkemli bina görenleri büyülüyor

        Opera binasından kitabevine çevrilen görkemli bina görenleri büyülüyor

        Arjantin'de yer alan El Ateneo Grand Splendid binası, muhteşem tasarımı ile her yıl binlerce insan tarafından ziyaret ediliyor. Yerli ve yabancı turistler, görkemli atmosfer eşliğinde binlerce kitaba erişebiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 13:59 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyanın en iyi kitapçıları arasında gösterilen ve Arjantin'de yer alan El Ateneo Grand Splendid, tasarımı ve detaylarıyla insanı büyülüyor.

        • 2

          El Grand Splendid; Pero ve Torres Armengol tarafından tasarlandı. 1919 yılında 1050 kişilik bir opera binası olarak hizmete girdi.

        • 3

          2 bin metrekarelik bir alana inşa edilmiş görkemli yapı ilk açıldığı zamanlarda bir kültür merkeziydi; birçok ünlü şarkıcı müziklerini burada kaydetti. Hatta 1923 yılında bir radyo yayını bile başlatıldı.

        • 4

          2000 yılında kitabevine dönüştürülen eski tiyatro binası; atmosferi ve orijinalliği korunmuş yeni haliyle her yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlıyor.

        • 5

          120 binden fazla kitabın sunulduğu kitapçıda, ziyaretçilerin kitap okurken bir yandan kahve içebileceği bir kafe de bulunuyor.

        • 6
        • 7

          Kaynak: AA, Mystic Alvaren

          Fotoğraflar: AA, Shutterstock

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Habertürk Anasayfa