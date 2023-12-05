Opera binasından kitabevine çevrilen görkemli bina görenleri büyülüyor
Arjantin'de yer alan El Ateneo Grand Splendid binası, muhteşem tasarımı ile her yıl binlerce insan tarafından ziyaret ediliyor. Yerli ve yabancı turistler, görkemli atmosfer eşliğinde binlerce kitaba erişebiliyor.
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Dünyanın en iyi kitapçıları arasında gösterilen ve Arjantin'de yer alan El Ateneo Grand Splendid, tasarımı ve detaylarıyla insanı büyülüyor.
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El Grand Splendid; Pero ve Torres Armengol tarafından tasarlandı. 1919 yılında 1050 kişilik bir opera binası olarak hizmete girdi.
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2 bin metrekarelik bir alana inşa edilmiş görkemli yapı ilk açıldığı zamanlarda bir kültür merkeziydi; birçok ünlü şarkıcı müziklerini burada kaydetti. Hatta 1923 yılında bir radyo yayını bile başlatıldı.
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2000 yılında kitabevine dönüştürülen eski tiyatro binası; atmosferi ve orijinalliği korunmuş yeni haliyle her yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlıyor.
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120 binden fazla kitabın sunulduğu kitapçıda, ziyaretçilerin kitap okurken bir yandan kahve içebileceği bir kafe de bulunuyor.
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Kaynak: AA, Mystic Alvaren
Fotoğraflar: AA, Shutterstock