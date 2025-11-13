Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.667,49 %0,25
        DOLAR 42,2527 %0,31
        EURO 49,1853 %0,62
        GRAM ALTIN 5.736,88 %0,69
        FAİZ 40,14 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 72,66 %0,41
        BITCOIN 103.082,00 %1,16
        GBP/TRY 55,6141 %0,44
        EUR/USD 1,1616 %0,20
        BRENT 63,02 %0,49
        ÇEYREK ALTIN 9.382,47 %0,72
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka OpenAI, medya kuruluşlarının ChatGPT kayıtlarını talep eden mahkeme kararına itiraz etti - Teknoloji Haberleri

        OpenAI, medya kuruluşlarının ChatGPT kayıtlarını talep eden mahkeme kararına itiraz etti

        ABD'li teknoloji şirketi OpenAI, New York'taki federal mahkemeden, The New York Times (NYT) ve bazı medya kuruluşlarının açtığı telif hakkı davası kapsamında 20 milyonu aşkın anonim ChatGPT sohbet kaydının paylaşılmasını öngören kararı geri çevirmesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 13.11.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        OpenAI'dan mahkemeye itiraz
        ABONE OL
        ABONE OL

        ChatGPT'nin kullanıcılara tehlikeli tavsiyelerde bulunduğu ve telifli içerikleri "eğitim" amacıyla kullandığı gerekçeleriyle açılan davalarla gündeme gelen OpenAI, bu kez medya kuruluşlarının telif hakkı iddialarına ilişkin yürütülen dava hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, New York'taki federal mahkemeye sunulan dilekçede bu kayıtların paylaşılmasının 20 milyondan fazla kullanıcının özel konuşmalarını ifşa edeceği belirtildi.

        Bu sohbetlerin "yüzde 99,99'unun" dava konusuyla ilgisi bulunmadığı savunulan açıklamada, OpenAI'ın mahkemeden NYT'nin talebini reddetmesini istediği kaydedildi.

        New York Times sözcüsü ise Fox News'e yaptığı açıklamada, OpenAI'ın açıklamasının kullanıcıları yanıltıcı nitelikte olduğunu savunarak, "Hiçbir ChatGPT kullanıcısının gizliliği risk altında değil. Mahkeme, OpenAI'ın anonim örnek kayıtları, gizlilik koruması altında sunmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        OpenAI'ın kayıtları sunması için cuma gününe kadar süresi bulunuyor.

        "TELLİF HAKKI" DAVALARI

        ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

        Şubat 2024'te OpenAI, NYT'nin açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürmüştü.

        Aralarında Denver Post, Chicago Tribune ve New York Daily News'in bulunduğu Alden Global Capital isimli yatırım fonuna ait 8 yerel gazete de 30 Nisan 2024'te, "telif hakkıyla korunan milyonlarca makaleyi izinsiz ve ödeme yapmadan" kullandığını iddia ettikleri OpenAI ve Microsoft'a karşı dava açmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Habertürk Anasayfa