"BU BENİM HAYATIM VE İLİŞKİM"

Evlilik mi, bilemiyorum. Şu an üzerine pek düşündüğümüz bir şey değil bu. Böyle kararlar önemli kararlar. Üzerine konuşmadık ve düşünmedik.

Benim sıra dışı bulunan ilişkim hakkında her yerde konuşuluyor. Bu benim hayatım ve ilişkim. Ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum.