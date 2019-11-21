Oyuncu Onur Tuna, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Tuna, mutlu anlarını ve hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Tuna, bu kez yaptığı paylaşımla takipçilerinin diline düştü. Öğlen saatlerinde "Günaydın" notunu düştüğü bu pozu yayınlayan oyuncunun paylaşımına takipçileri çok sayıda yorum yaptı.

"SANA GÜN PEK AYMAMIŞ"

İşte Onur Tuna'nın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

- "Sana pek aymamış gün, bakışların öyle"

- "Şimdi benim de günüm aydı"

- "İyi öğlenler"

- "Öğlen oldu"

"NOT AL, HEPSİNİ BANA SÖYLERSİN"

Onur Tuna, geçtiğimiz günlerde Ağır Romantik filminde birlikte rol aldığı Tuvana Türkay'ın paylaşımına yaptığı yorum ile gündeme gelmişti.

Tuna, Türkay'ın dekolteli paylaşımına "Ne desem?" şeklinde göndermeli bir yorumda bulunmuştu. Türkay ise oyuncuya, "Not al, hepsini bana söylersin" şeklinde yanıt vermişti.