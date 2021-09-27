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Küresel teknoloji markası OnePlus, en gelişmiş amiral gemisi modeli OnePlus 9 Serisi’ni Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sundu. OnePlus’ın, profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile uzun vadeli ortaklığın ilk modeli olan OnePlus 9 serisinde, doğal renk kalibrasyonu bulunan Hasselblad Camera for Mobile’ kamera sistemi barındırıyor.

OnePlus 9 Serisi ayrıca, en yeni Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu, DisplayMate A+ derecelendirmesine sahip 120Hz akıcı ekran ve hızlı şarj çözümleri Warp Charge 65T ile Warp Charge 50W kablosuz şarj desteği ile geliyor.

9 SERİSİNİN KAMERA SİSTEMİ

OnePlus 9 Pro’nun 48MP ana kamerası, 1/1,4” sensöre sahip ve Sony ile birlikte özel olarak tasarlanmış bir IMX789 sensörüyle donatıldı. OnePlus 9 Pro’nun 50MP ultra geniş kamerası, daha az grenli sonuç veren 1/1,56” Sony IMX766 sensör kullanıyor. Serinin ultra geniş açı kamerası, aynı zamanda 4 cm’ye kadar yakın mesafe odaklanma özelliğiyle yüksek kaliteli makro fotoğraflar çekmeye olanak tanıyor.

OnePlus 9 Pro'daki 8MP telefoto kamera, bulanıklığı azaltmak için OIS ile 3.3x (77mm) yakınlaştırma sunuyor ve dijital yakınlaştırmada ise 30x’e kadar çıkıyor. Özel bir monokrom kamera, OnePlus 9 Pro'nun ana kamerasıyla birlikte çalışıyor ve siyah beyaz fotoğraflara detay ve katman ekliyor. OnePlus 9 Pro’nun ana kamerası, yüksek kaliteli videolar için standart 1080p’nin 16 katı piksel sayısına sahip ve 8K 30fps'de çekimler yapabiliyor. Türkiye’de hem ana hem de geniş açı kamerada Sony IMX sensör kullanan tek ürün olan OnePlus 9’daki kamera sistemi, geleneksel 10 bit sensörlere kıyasla 64 kat daha fazla renk bilgisi sağlıyor.

120Hz AKICI EKRAN

OnePlus 9 Serisi’nin 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekranı, düşük sıcaklıkta polikristalin oksit (LTPO) teknolojisini, üst düzey OLED ekranlarda kullanılan gelişmiş arka düzlem teknolojisini ve oyunlar için hızlı dokunma tepkisini entegre eden yeni nesil gelişmiş mobil görüntüleme teknolojisine sahip.

Mevcut kullanıcı senaryolarına uyması için LTPO teknolojisi, akıllı telefonların ekranının yenileme hızını 120 Hz'den 1 Hz'ye kadar otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor ve bu şekilde daha düşük güç tüketimi sunuyor. Hyper Touch teknolojisi ayrıca, işlemci ve ekran arasındaki senkronizasyon hızını önceki teknolojiden 6 kata kadar daha hızlı olan 360 Hz'e yükselterek belirli oyunları oynarken daha hızlı yanıt süresi sağlıyor. OnePlus 9 Pro'nun 1.300 nit'e kadar çıkan ekran parlaklık değeri, OnePlus 9’da 1.100 nit'e kadar çıkabiliyor.

AYNI ANDA HEM KABLOLU HEM DE KABLOSUZ ŞARJ

Seride bulunan Warp Charge 65T, 15 dakikada tüm gün yetecek bir güç sağlıyor ve 29 dakikada yüzde 1’den yüzde 100’e şarj edebiliyor. OnePlus 9 serisinde şarj esnasında dahili direnci ve ısınmayı azaltmak için geliştirilmiş çift hücreli tasarıma sahip özel 4.500 mAh pil kullanılıyor.

Kablosuz şarj teknolojisi Warp Charge 50 Wireless ise 43 dakikada yüzde 1’den yüzde 100’e şarj edebilme imkanı sunuyor. İki şarj bobini ile donatılan OnePlus 9 Pro, hem kablolu hem de kablosuz olarak aynı hızda şarj edebilme yeteneğine de sahip.

TÜRKİYE FİYATI 12499 TL - 15799 TL

Kişiselleştirilmiş bir Android deneyimi sunmak için OnePlus topluluğu ile birlikte geliştirilen işletim sistemi OxygenOS 11 ile çalışan OnePlus 9 Serisi, OnePlus 9 5G ve OnePlus 9 Pro 5G modelleri ile Türkiye’de pazara sunuldu. Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatları ise OnePlus 9 5G için 12 bin 499 TL, OnePlus 9 Pro 5G modeli için ise 15 bin 799 TL olarak açıklandı.

2013'te Çin'de Oppo'dan ayrılan Pete Lau tarafından kurulan Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Oppo, Vivo, iQOO ve Realme markalarının da sahibi olan BBK Electronics'in alt kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

OnePlus 9 Serisi Teknik Özellikleri

OnePlus 9 5G OnePlus 9 Pro 5G Ekran 6.55 inç AMOLED 6.7 inç AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 1440 x 3216 İşlemci Qualcomm® Snapdragon ™ 888 Qualcomm® Snapdragon ™ 888 Bellek 8 GB 12 GB Dahili Depolama 128 GB 256 GB Kamera 48 MP Ana Kamera 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera 2 MP Mono Kamera 48 MP Ana Kamera 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera 8 MP Telefoto Kamera 2 MP Mono Kamera Ön Kamera 16 MP 16 MP Pil 4500 mAh, 65W hızlı şarj 4500 mAh, 65W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 11 tabanlı Oxygen OS Android 11 tabanlı Oxygen OS Boy x En x Kalınlık 160 x 74.2 x 8.7 mm 163.2 x 73.6 x 8.7 Ağırlık 192g 197g Renk Siyah Gümüş Tavsiye Edilen Satış Fiyatı KDV dahil 12.499 TL KDV dahil 15.799 TL