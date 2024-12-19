One UI 7 Beta ile yapay zeka destekli kişiselleştirme

Geçtiğimiz günlerde yapay zekâ ile entegre bir işletim sistemi olan One UI 7 Beta programını duyuran Samsung Electronics, bu programla mobil AI deneyiminde yeni bir devri başlattığını vurguladı. Yaşam tarzınıza göre uyarlanmış, günlük engelleri ortadan kaldırırken yapabileceklerinize katkıda bulunan ve kişisel bilgilerin kötüye kullanım riski olmayan bir mobil deneyim sunan yeni program, 2025'in ilk çeyreğinden itibaren Galaxy S Serisi cihazlarla kullanılmaya başlanacak. Samsung'un işletim sistemi yükseltme politikası doğrultusunda, güncelleme kademeli olarak mevcut diğer Galaxy cihazlarda da kullanıma sunulacak.

REKLAM advertisement1 VERİ KORUMASINI GARANTİ EDİYOR Bu yenilik, Kişisel Veri Motoru ile kişisel veri korumasını garanti ettiği belirtilen güçlü bir gizlilik sunuyor. Knox Vault tarafından yönetilen bir şifreleme anahtarıyla dikkatlice korunan güvenli bir alanda saklanan kişisel veriler, cihazdaki en hassas bilgileri, örneğin biyometrik verileri güvence altına alıyor. Ayrıca ek bir koruma katmanı olarak, kuantum sonrası kriptografinin, verilerin güvenliğini kuantum bilişim tehditlerine karşı da koruduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte One UI 7 Beta, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen Now Bar özelliğiyle dikkat çekiyor. Günlük planlama, seyahat önerileri ve eğlence kontrolü gibi işlevler sunan bu araç, kullanıcılara tek bir hareketle erişim kolaylığı sağlıyor. Örneğin, toplantı için yol tarifleri sunarken aynı anda kullanıcıların ruh haline uygun bir müzik listesi hazırlayabiliyor.