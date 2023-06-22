Önce darp sonra silahlı çatışma! İstanbul'da korku dolu anlar

Mahalle esnafı Murat Dağabakan, "Bir gürültüyle dışarı çıktık. 32 yıldır aynı mekanda esnaflık yapıyorum. Komşularımız burada. Gürültü olunca normal bir sarhoş gürültüsü olarak anladık. Dışarı çıkınca 8-10 kişilik bir grubun aracın içindeki birine saldırdığını gördük. Kimin olduğunu bilmiyorduk o ara. Biraz yaklaşınca komşumuz olduğunu fark ettik. Tam biz giderken o ara silahlar çekildi. Tanımadığımız insanlar, bilmiyorum. Yolun karşısına geçildi birkaç kez ateş edildi. Silahları görünce ben oğlumu alıp olay yerinden uzaklaşmak istedim. Normal bir kavga olsa komşuluk görevimizdir, ayıracağız ama silahlar çıkınca biraz farklı olur. Sağlık ekiplerini ve polisleri aradık. Arkadaşımız 'Ben tanımıyorum insanları. Hiçbir bağım yok' dedi. O biraz kafa karıştırıyor. Bilmiyoruz aralarında bir husumet var mı, yok mu. Biz bıçak darbesi aldı diye tahmin ettik. Sadece suratında yumruklar nedeniyle morluk ve şişlikler var. Çok ciddi bir şey olduğunu tahmin etmiyorum" diye konuştu.