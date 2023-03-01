OMUZ OMUZA KAMPANYASI BAĞIŞ MİKTARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Tüm spor kanallarının ortaklaşa yayınladığı yardım programının sunuculuğunu 'Tek Yürek Türkiye' kampanyasında olduğu gibi Acun Ilıcalı yapıyor. Muharrem Kasapoğlu'nun Süper Lig maçlarının ücretsiz olacağını açıklamasının ardından, TFF Başkanı toplamda 80 milyon TL yardım yapacaklarını duyurdu.