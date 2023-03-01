YILDIZ FUTBOLCULARDAN DESTEK
'Omuz Omuza' kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Mert Günok, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil ve Emmanouil Siopis'in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi.