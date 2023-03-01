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Omuz Omuza yardım kampanyası bağış miktarı ne kadar, kaç TL oldu? TFF bağış yaptı mı, kimler yardım yaptı?

Omuz Omuza yardım kampanyası bağış miktarı ne kadar, kaç TL oldu?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş 'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 deprem felaketlerinin ardından depremin yaralarını sarmak amacıyla yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu 1 Mart Çarşamba akşamı 'Omuz Omuza' yardım kampanyası organize ediyor. Omuz Omuza yardım kampanyasına spor camiasının önde gelen isimleri de katılırken bağış topluyor. Omuz Omuza yardım kampanyasına katılan isimler ve toplanan bağış miktarı merak konusu oldu. İşte Omuz Omuza yardım kampanyasında toplanan yardım miktarı...

Giriş: 01.03.2023 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem feleketi 11 ili vururken, felakettin milyonlarca insan etkilendi. Bu kapsamda yaralı sarmak amacıyla çeşitli yardım geceleri düzenleniyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1 Mart Çarşamba akşamı Omuz Omuza yardım kampanyasını başlattı. Peki, "Omuz Omuza yardım kampanyası bağış miktarı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte TFF tarafından düzenlenen Omuz Omuz'a yardım kampanyasında toplanan bağış miktarı...

  • OMUZ OMUZA KAMPANYASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında düzenlenen ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardımlaşma kampanyası 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de canlı yayın yayınlanacak. 

  • OMUZ OMUZA KAMPANYASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    BeiN Sports, A Spor, Tivibu Spor, TV 8,5 ve Sports TV’nin ortak canlı yayınla gerçekleştireceği kampanya, kulüp televizyonlarının yanı sıra TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor, Lig Radyo’dan naklen yayınlanacak.

     

  • OMUZ OMUZA KAMPANYASINA KİMLER KATILACAK?

    Ortak yayına kulüp başkanları, milli futbolcular, teknik direktörler, spor basını ve sanat camiasından önemli isimler katılacak.

     

  • YILDIZ FUTBOLCULARDAN DESTEK 

    'Omuz Omuza' kampanyasına futbolculardan destek geldi. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün; Fenerbahçeli Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz; Beşiktaşlı Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson, Mert Günok, Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç; Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil ve Emmanouil Siopis'in yanı sıra birçok Anadolu kulübünün futbolcuları, video mesaj göndererek kampanyaya destek verdi.

     

  • OMUZ OMUZA KAMPANYASI BAĞIŞ MİKTARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Tüm  spor kanallarının ortaklaşa yayınladığı  yardım programının sunuculuğunu 'Tek Yürek Türkiye' kampanyasında olduğu gibi Acun Ilıcalı yapıyor. Muharrem Kasapoğlu'nun Süper Lig maçlarının ücretsiz olacağını açıklamasının ardından, TFF Başkanı toplamda 80 milyon TL yardım yapacaklarını duyurdu.

  • OMUZ OMUZA IBAN BİLGİLERİ

    Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak isteyenlerin kullanabileceği banka IBAN bilgileri şu şekilde olacak:

    Denizbank

    TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu BaşkanlığIığı İban :TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

    USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

    EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

    Ziraat Bankası

    TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığ İban : TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

     

  • USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

    EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

    Halkbank

    TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

    USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

    EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

     

  • VakıfBank

    TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

    USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

    EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A

    Ayrıca kampanyaya SMS ile bağış yapmak için kısa mesaj bölümüne DESTEK yazmanız 8332’ye mesaj atmanız yeterli olacak.

    OMUZ OMUZA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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