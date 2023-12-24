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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ömür isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ÖMÜR ADININ ANLAMI NEDİR?

Ömür ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ömür adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ömür isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ÖMÜR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Ömür ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yaşama veya var olma süresi, bir şeyin yaşadığı müddet, hayat.

İnsan üzerinde hoş ve değişik bir etki bırakan, hoşa gidecek bir tuhaflığı olan (kimse veya şey).

ÖMÜR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ömür ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ömür adını koymak caizdir.

ÖMÜR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ömür ismini kullanan 22.103 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ömür ismini kullanan 3.765 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ömür ismini kullanan 1.392 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ömür ismini kullanan 1.979 kişi bulunmaktadır.

ÖMÜR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

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Ömür ismini taşıyan kişiler yorulmak bilmeyen ve bitmeyen enerjiye sahiptirler. Bu enerjileri sayesinde hiç olumsuz görünmezler, hep pozitiftirler. Yaşamdan zevk alırlar. Sakin ve huzurlu olmak isterler. Genelde, çabuk sinirlenmeyen sakin ve sabırlı insanlardır. Fakat damarına basılınca karşı koyması oldukça zor olan bir güce dönüşürler. Ailesindeki insanların kendisine verdiği sevgiyi tavırlarında görmek ister. İlgilenilmekten çok hoşlanırlar. Eğer bu şekilde cevap bulamazlarsa duygusal anlamda incinirler.

Olumlu yönleri

Sakin, sessiz, merhametli, yumuşak başlı, yoğun duygulara sahip, gizemli, yaratıcı, şefkatli, hassas, yalnızlığı seven, uyumlu, empati kuran, Fedakâr, hayal gücü yüksek, inancı yüksek, esnek, romantik.

Olumsuz yönleri

Beklenmedik kararlar alan, öngörülemeyen, marjinal, duygusal olmayan, sabit fikirli.

ÖMÜR İSMİNİN HARF ANALİZİ

Kişiye Ömür ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

Ö : Gizemli bir kişiliği çağrıştırır, o harfi isimde olmazsa iyidir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

Ü : Engellerle mücadele eden anlamını çağrıştır ,olmaması iyidir.

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R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

ÖMÜR İSMİNE BENZER İSİMLER

Ömür isminde bulunan harf sayısı dört, hece sayısı ikidir.

Ömür isminin anagramı

Ömrü

İçinde Ömür geçen isimler

Ömürcan , Ömürlü , Ömür Ali , Ömüral , Ömür Arda , Ömür Yağız

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Temür , Eymür , Aktemür , İltemür , Altemür

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