"KARIN OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Olympia Valance, düğünde çekilen bir dizi fotoğrafın yer aldığı paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

Sen olduğun için teşekkür ederim. Seni varlığımın her parçasıyla seviyorum. Ve senin karın olduğum için gurur duyuyorum.