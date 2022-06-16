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Olympia Valance ile Tom Bellchambers evlendi - Magazin haberleri

Olympia Valance ile Tom Bellchambers evlendi

Avustralyalı oyuncu Olympia Valance ile futbolcu Tom Bellchambers, nikah masasına oturdu. Valance, eşine "Senin karın olduğum için gurur duyuyorum" sözleriyle seslendi

16.06.2022 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Avustralya'da ekranın en uzun süren ve en çok izlenen dizilerinden biri 'Neighbours'da (Komşular) rol alan Olympia Valance (29), futbolcu Thomas Bellchambers (32) ile evlendi.

  • Valance, kendisi için özel olarak üzeri incilerle süslenen transparan bir genlinlik giymeyi tercih etti.

  • Ünlü aktris, eşiyle verdiği "mutluluk" pozlarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Valance, bir paylaşımında Bellchambers'a hitaben yazdığı duygu dolu mesaja yer verdi.

  • "BENİ SEÇTİĞİN VE SEVDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

    Olympia Valance, eşine "Beni gezegendeki en mutlu kız yaptığın için teşekkür ederim. Beni seçtiğin için teşekkür ederim. Beni sevdiğin için teşekkür ederim." sözleriyle seslendi.

  • "KARIN OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

    Olympia Valance, düğünde çekilen bir dizi fotoğrafın yer aldığı paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

    Sen olduğun için teşekkür ederim. Seni varlığımın her parçasıyla seviyorum. Ve senin karın olduğum için gurur duyuyorum.

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