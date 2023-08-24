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        Haberler Televizyon Ölümleriyle izleyenleri hüzne boğan efsane dizi karakterleri! Her birine ayrı üzüldük...

        Ölümleriyle izleyenleri hüzne boğan efsane dizi karakterleri!

        Her ne kadar dizi ve filmlerin gerçek hayatlar olmadığını bilsek de birçoğumuzun karakterlerle bağ kurduğu doğrudur. Hatta bu bağı abartıp ölüm ilanı vermeye kadar gidenler bile var. Her ne kadar ütopik gelse de özellikle dizinin baş rollerinden bir karakter ölümle izleyenlere veda edince üzülmemek elde olmuyor. Şimdiye kadar dizideki ölümleriyle en çok konuşulan isimleri bir araya getirdik. Peki sizin en çok 'keşke ölmeseydi' dediğiniz isim kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:39
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        • 3

          Suskunlar - Ecevit

        • 4

          Gönül Dağı - Dilek

        • 5

          Ali Rıza Bey - Yaprak Dökümü

        • 6

          Ömer - Doktorlar

        • 7

          İdris Koçovalı - Çukur

          'Birinizin yaşaması için birinizin ölmesi gerek...'

        • 8

          Ali - Kuzey Güney

        • 9

          Sefer - Poyraz Karayel

        • 10

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        • 17

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        • 18

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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        Terazi
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