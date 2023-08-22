Selahattin Paşalı'dan dehşete düşüren bir film! 5 dakika içinde izleyicileri rahatsız edecek cinsten

İlişkilerinin daha başında olan Ecem ve Rahmi, İstanbul'da bir apartmanın bodrum katında yaşar. Onların hayatı, bir gece Ecem'in eski sevgilisi Kazım'ın kapılarına dayanmasıyla bambaşka bir hal alır. Büyük bir kıskançlığa kapılan Rahmi'nin öfkesi, pişmanlıklarla dolu bir gecenin yaşanmasına neden olur.