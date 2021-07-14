Ölümcül Takip filmi oyuncuları kimler? Ölümcül Takip filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. James McTeigue tarafından yönetilen ve Philip Shelby tarafından yazılan 2015 yapımı ABD-Birleşik Krallık casusluk ve gerilim filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Milla Jovovich - Kate Abbott

Pierce Brosnan - "Saatçi" Nash

Dylan McDermott - Sam Parker

Angela Bassett - Büyükelçi Maureen Crane

Robert Forster - Bill Talbot

James D'Arcy - Dedektif Paul Anderson

Frances de la Tour - Sally

Antonia Thomas - Naomi Rosenbaum

Rege-Jean Page - Robert Purvell

Jing Lusi - Joyce Su

Paddy Wallace - Johnny Talbot

Parker Sawyers - Ray

Roger Rees - Dr. Emil Balan (canlandırdığı son karakter)

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın zamanda Londra'daki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki göreve başlayan Kate Abbott, hırslı ve idealleri olan başarılı bir genç kadındır. Ancak göreve geldiği gibi talihsizlikler de art arda gelir. Kendini uluslararası bir krizin ortasında bulur ve bir bombalı saldırıdan sağ çıkmayı başarır. Ne var ki bu sorunların sonu değil, başlangıcı olacaktır. Kate bombalı saldırının tek sorumlusu haline getirilir ve saldırıda ölen insanların sorumluluğa da Kate'in üzerine yıkılır. İtibarsızlaştırılan ve olayın tek şüphelisi haline getirilen Kate, başta yetkililerden, sonrasında ise peşine taktıkları ajandan kaçmak zorundadır. Üzerine atılan bu lekeyi temizlemeye çabalayan Kate aynı zamanda Noel arefesinde Times Meydanı'nda düzenlenecek olan terör saldırısını da engellemeye çalışacaktır.