Ölüm nedeni: Kavak ağacı!

DHA

Tokat'ta, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında kan donduran bir olay meydana geldi.

AMCA ÇOCUKLARI ARASINDA TARTIŞMA

DHA'da yer alan habere göre Sinan Nazik (42) ile kuzeni Cemalettin Nazik´in oğlu Yasin Nazik arasında tartışma çıktı.

SAÇMALAR 4 KİŞİYİ YARALADI

Tartışma kısa sürede büyürken, bu sırada Cemalettin Nazik, av tüfeğiyle Sinan Nazik´e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan Nazik, eşi Şerife (40), kız kardeşi Munise (35) ve Emirhan Nazik yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Munise Nazik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BİR KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Bileğinden yaralanan Şerife Nazik, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Sinan Nazik'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından jandarma Y.N., T.N. ve A.N.´yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan Cemalettin Nazik de yakalandı.