Bankaların emekli maaşı promosyon yarışı devam ederken rekabete bir yenisi eklendi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emekli aylığı tutarına göre 8 ile 12 bin lira arasında değişecek promosyon ödemesi yapacağını belirtti. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen açıklamada ayrıca ölüm aylığı alanlara da promosyon fırsatı sunulacağı duyuruldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...