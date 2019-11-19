19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Online konaklama platformu Airbnb Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle (IOC) sponsorluk anlaşması imzaladı. IOC Başkanı Thomas Bach konuyla ilgili yaptığı açıklamada Airbnb'nin Tokyo 2020, Pekin 2022, Paris 2024, Milano 2026 ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarında sporculara 'garanti' yer sağlayacağını bildirdi.
CEO RAKAMI YALANLADI
Airbnb kurucularından Joe Gebbia ise olimpiyat tarihinde daha önce böyle bir anlaşma yapılmadığını belirtti. Financial Times söz konusu sponsorluk anlaşmasının değerinin 500 milyon dolar olduğunu iddia ederken Airbnb CEO'su Brian Chesky Twitter hesabından söz konusu rakamın doğru olmadığını bildirdi.
— Brian Chesky (@bchesky) November 18, 2019
Airbnb Financial Times'ın rakamını yalanlarken IOC ile gizlilik anlaşmaları olduğu için söz konusu anlaşmanın toplam değerini açıklayamayacaklarını belirtti.
KİŞİSEL DENEYİMLERİNİ SUNACAKLAR
Thomas Bach bunun yanında Airbnb ile yapılan anlaşma sayesinde sporcuların kişisel deneyimlerini de kullanıcılarla paylaşabileceğini belirtti. Trinidad-Tobagolu koşucu Mikel Thomas sporseverlere kendisiyle koşma imkanı sunacağını belirterek "Airbnb kullanıcıları benimle şehirlerde koşmak ister mi? Bu durum birbirinden kopuk bir dünyada insan etkileşiminin geri gelmesine yardımcı olacak" dedi.
2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Paris'ten ise bu anlaşmaya itiraz geldi. Bir süredir Airbnb'nin Paris'teki kira bedellerini çok yükselttiği iddia eden Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo IOC Başkanı Bach'a yolladığı mektupta yapılan anlaşmanın 'riskli' olduğunu belirtti. Paris Belediyesi geçtiğimiz aylarda gerekli izin ve belgeleri almadan ev kiraladığı için Airbnb'ye 12.5 milyon euroluk ceza kesmişti.
REFERANDUMA GÖTÜRECEK
Anne Hidalgo IOC Başkanına yolladığı mektupta da ev kiralamakla ilgili kuralların tavizsiz bir şekilde uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. Paris Belediye Başkan Yardımcısı Jean-Francois Martins ise Hidalgo'nun gelecek yılki seçimlerde koltuğunu koruması durumunda Airbnb'nin şehirde faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceğini referanduma götüreceğini belirtti.
Yani Hidalgo'nun belediye başkanlığını sürdürmesi durumunda Airbnb'nin Paris'te faaliyetlerini durdurması gerekebilir. Bu durum da 2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak şehir ile IOC arasında hukuki bir sorun yaşanmasını kaçınılmaz hale getirecek.
2012 yılında Paris'te Airbnb aracılığıyla 4000 ev tutulurken bu sayı geçtiğimiz yıl 60 bine ulaştı.
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