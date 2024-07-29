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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Olimpiyatlarda ilginç olay: 1 altın 2 gümüş madalya! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Olimpiyatlarda ilginç olay: 1 altın 2 gümüş madalya!

        Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde de ilginç bir olay yaşandı. İtalyan Nicolo Martinenghi 59.03'le altın madalya kazanırken, son dünya ve olimpiyat rekortmeni İngiliz Adam Peaty ile ABD'li Nic Fink, 59.05'lik aynı dereceyle gümüş madalya elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:42
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        Olimpiyatlarda ilginç olay!
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        İtalyan yüzücü Nicolo Martinenghi, Paris La Defense Arena'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları erkekler 100 metre kurbağalama yarışında 59.03 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

        İKİ SPORCU DA 59.05'LE GÜMÜŞ MADALYA ALDI

        Erkekler 100 metre kurbağalamada birinci 0.02 saniye farkla belirlenmiş oldu. İkinci ve üçüncü aynı dereceyi yaparak gümüş madalyayı paylaştı.

        Yarış öncesi favori gösterilen Büyük Britanya Takımı'ndan Adam Peaty, İtalyan yüzücü tarafından geride bırakıldı ve 59.05'lik derecesiyle ABD'li Nic Fink ile birlikte gümüş madalyayı paylaştı .

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