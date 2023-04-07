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Öldürüp başında beklemişti! İşte cinayetin nedeni!
Diyarbakır'da, 22 yaşındaki Mehmet İhsan Şahin, tabancayla vurup polis gelene kadar cesedinin başında beklediği 32 yaşındaki Mehmet Faruk Turan´ı, dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile sosyal medyada yazışmalarını görünce öldürdüğünü söyledi. Şahin´in sosyal medyadan sahte kadın hesabı açarak Turan ile iletişime geçip cinayeti işlediği hastane önüne buluşmak için çağırdığı ortaya çıktı
Öldürüp başında beklemişti! İşte cinayetin nedeni!
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DHA
Diyarbakır'da olay, 4 Nisan´da Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. İkisi de Bismil ilçesinde yaşayan Mehmet İhsan Şahin (22) ile Mehmet Faruk Turan (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ
DHA'da yer alan habere göre Şahin, yanında getirdiği tabancayla Turan´ı vurup öldürdü. Turan´ın cesedinin başında bekleyen Şahin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.
KASTEN ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği´ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İhsan Şahin, çıkarıldığı mahkemece `Kasten öldürmek´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Faruk Turan´ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bismil ilçesinde toprağa verildi.
"DİNİ NİKAHLI EŞİMLE YAZIŞIYORDU" İDDİASI
Cinayeti itiraf eden Mehmet İhsan Şahin, dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile Mehmet Faruk Turan´ın sosyal medya üzerinden yazışmalarını gördüğünü ve bunun üzerine Turan´ı öldürdüğünü söyledi.
SOSYAL MEDYADAN KADIN HESABI AÇARAK ÇAĞIRMIŞ
Yapılan araştırmada Şahin´in, sosyal medyada sahte bir kadın hesabı açtığı ve Mehmet Faruk Turan ile bir süre iletişim kurduktan sonra görüşmek için hastane önüne davet ettiği, ardından da cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Öldürüp başında beklemişti! İşte Diyarbakır'daki cinayetin sebebi - Son dakika haberleri/oldurup-basinda-beklemisti-iste-cinayetin-nedeni-son-dakika-haberleri-3580633
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