Görenlerin kanı dondu! Öldürüp başında bekledi!

DHA'da yer alan habere göre husumetli olan Mehmet İhsan Şahin (22) ile Mehmet Faruk Turan (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turan´a ateş etti. Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.

Mehmet Faruk Turan´ın cansız bedeninin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

Mehmet Faruk Turan´ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.