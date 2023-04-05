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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET KAMERADA! Son dakika: Güpegündüz cinayet işleyip gözünü kırpmadan maktulün başında bekledi - Diyarbakır haberleri

Görenlerin kanı dondu! Öldürüp başında bekledi!

Diyarbakır'da, 22 yaşındaki Mehmet İhsan Şahin, tartıştığı 32 yaşındaki Mehmet Faruk Turan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Turan´ın cansız bedeninin başında bekleyen Şahin, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Giriş: 05.04.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
DEHŞET KAMERADA! Son dakika: Güpegündüz cinayet işleyip gözünü kırpmadan maktulün başında bekledi - Diyarbakır haberleri
Görenlerin kanı dondu! Öldürüp başında bekledi!
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DHA

Diyarbakır'da yaşanan ve insanın kanını donduran olay, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi.

HUSUMETLİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre husumetli olan Mehmet İhsan Şahin (22) ile Mehmet Faruk Turan (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

SİLAHINI ÇEKİP KURŞUN YAĞDIRDI

Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turan´a ateş etti. Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENİN BAŞINDA BEKLEDİ

Mehmet Faruk Turan´ın cansız bedeninin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Mehmet İhsan Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü.

Mehmet Faruk Turan´ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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