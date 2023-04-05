Görenlerin kanı dondu! Öldürüp başında bekledi!

Diyarbakır'da yaşanan ve insanın kanını donduran olay, Dicle Üniversitesi Hastanesi önündeki otobüs durağı yakınında meydana geldi.
HUSUMETLİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre husumetli olan Mehmet İhsan Şahin (22) ile Mehmet Faruk Turan (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
SİLAHINI ÇEKİP KURŞUN YAĞDIRDI
Mehmet İhsan Şahin, üzerindeki tabancayı çekerek Turan´a ateş etti. Turan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.
CANSIZ BEDENİN BAŞINDA BEKLEDİ
Mehmet Faruk Turan´ın cansız bedeninin başında bekleyen Şahin, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Mehmet İhsan Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği´ne götürüldü.
Mehmet Faruk Turan´ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.