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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?

        Okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte?

        Okulların açılacağı tarih ve yaz tatilinin bitişi hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni eğitim dönemi için geri sayım devam ederken öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorularına cevap arıyor. İşte MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 23:48 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:48
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        • 1

          Yeni eğitim dönemi heyecan içinde bekleniyor. Bu kapsamda, okulların açılacağı tarih binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanıyor. Yaz tatilinin başlamasıyla gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, okullar ne zaman, ayın kaçında ve ayın kaçında açılıyor? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2024 - 2025 MEB takvimi ile konu hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          14 Haziran’da okullarda eğitim öğretim faaliyetleri tamamlandı ve yaz tatili başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayımlandı.

          Buna göre okullar tekrar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

          Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

        • 3

          Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

          Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

        • 4

          Okulların açılması: 9 Eylül 2024

          Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

          Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

          İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

          Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

        • 5

          YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

          Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 86 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. 14 Haziran’da kapanan okullar 9 Eylül tarihinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

        • 6

          UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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