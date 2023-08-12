Okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilierin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde paylaştı. Son ders zilinin çalmasıyla tatil sürecine giren İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?" İşte 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih...