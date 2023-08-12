Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?
16 Haziran tarihi itibarıyla karnelerine kavuşan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini paylaşmasının ardından, yaz tatilinin bitip okulların açılacağı tarih açıklık kazandı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?" İşte 2023-2024 MEB takvimi ile 1. ve 2. dönem ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri...
- 1
Okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilierin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde paylaştı. Son ders zilinin çalmasıyla tatil sürecine giren İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatilinin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?" İşte 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih...
- 2
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
- 3
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
-
- 4
2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.
Gün itibariyle (2 Ağustos) okulların açılmasına 40 gün kaldı.
- 5
2023-2024 MEB TAKVİMİ
1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023
1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024
- 6
2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024
2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024
Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024
-