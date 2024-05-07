Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
İstanbul Eyüpsultan'da, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne 3 el silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalanırken, Oktugan ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü
İstanbul'da kan donduran olay, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede meydana geldi.
IRAKLI ÖĞRENCİ DİSİPLİN SUÇUNDAN ATILDI
DHA'da yer alan haber ve iddialara göre, Iraklı lise öğrencisi Y.K. (17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı.
BEŞ AY SONRA GELİP 3 EL ATEŞ ETTİ
5 ay sonra okula gelen Y.K., Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
OKUL MÜDÜRÜNÜN DURUMU CİDDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Y.K.'yı ise kısa sürede yakaladı.
"5 AY SONRA GELİP MÜDÜRÜ VURUYOR"
Esnaf Halil Çiçek, "Bu okulu iyi biliyoruz. Buranın müdürü disiplinli bir insandı. Iraklı çocuk okuldan atılmış. 5-6 ay sonra gelip müdürü vuruyor. Biz de olayı duyduğumuzda şaşkınlığa uğradık" dedi.