Okul önünde dehşet! Defalarca bıçakladı

Denizli'de okul çıkışında aralarında husumet bulunan iki çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. (15) ve A.C.Ç. (14), aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.T.'nin (16) okuldan çıkışını beklemek için Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin önünde beklemeye başladı. A.K., lise öğrencisi A.T.'yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.'yi bıçakladı. Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı. Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kan kaybeden liseli, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheliler ise, akşam saatlerinde polise teslim oldu. Liseliyi bıçaklayan A.C.Ç. ile A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.