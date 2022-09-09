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Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için yapılacak Okul Gıdası Logosu uygulaması ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, uygulama 11 Eylül 2023 tarihine ötelendi.

UYGULAMANIN DETAYLARI

22 Ekim 2020'de uygulamanın detayları şöyle belirlenmişti:

"Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için Bakanlıktan okul gıdası onayı alınması zorunludur.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların ambalajında Okul Gıdası Logosunun bulunması zorunludur.

Bakanlıktan okul gıdası onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılamaz.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyarlar."