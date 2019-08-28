Okul alışverişi zamlı başlıyor!

İlk ders zili 9 Eylül'de çalacak. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine günler kala velilerin okul alışveriş telaşı da başladı. Kırtasiyeye yüzde 15 zam geldi.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE YÜZDE 15 ZAM

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, kırtasiye malzemelerine geçen yıla göre minimum yüzde 15 oranında zam yapıldığını belirtti.

Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci sınıfa başlayan bir öğrenci için minimum 200 lira harcamak lazım. Her bir üst sınıf için 50 lira farkı gözden çıkarmak gerekiyor. Ana sınıfının masrafı ise 400-500 lirayı buluyor."

Kırtasiyelerde kalem fiyatları kaliteye göre değişmekle birlikte, 4 buçuk liradan başlıyor ve markasına göre 20-25 liraya kadar çıkıyor.

Çanta fiyatları ortalama 65-70 lirayla başlıyor. Kalitesine göre 100 ila 120 arasına kadar çıkabiliyor.

OKUL FORMALARINA ZAM

Okul için istenilen üniformaların (yazlık ve kışlık tişört, pantolon, hırka) ücreti ise 225 lira.

Yazlık yakalı tişört: İlkokul (40 lira),ortaokul (45 lira),lise (50 lira)

Kışlık yakalı tişört: İlkokul (45 lira),ortaokul (50 lira),lise (55 lira)

Pantolon: İlkokul (55 lira),ortaokul (60 lira),lise (65 lira)

Hırka/Mont: İlkokul (65 lira),ortaokul (70 lira),lise (75 lira)

Üniformaların fiyatları, geçen yıla oranla yüzde 50-60 arttı.