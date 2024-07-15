Okan Buruk tek tek açıkladı: Oğuz Aydın, Icardi, transfer...

"İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey. Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek. İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım."