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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk takımı sahada tutuyor! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk takımı sahada tutuyor!

        Süper Lig'de doludizgin devam eden Galatasaray'da Okan Buruk takımı dış etkenlerden korumak için yoğun çaba harcıyor! Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun aksine bu sezon takım içinde huzuru bozan futbolcu bulunmuyor.

        Giriş: 13.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:13
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        • 1

          Ligin ilk 19 haftasını namağlup geçen Galatasaray’ın çizdiği bu başarılı grafikte aslan payı da Okan Buruk’un. Buruk ve kurmayları Florya’yı adeta dış dünyaya kapamış durumda.

        • 2

          Galatasaray her ne kadar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde son günlerini geçirse de aile ortamı başarıyı getiriyor.

        • 3

          Galatasaray’da Sportif AŞ’de başkan vekilleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Abdullah Kavukçu hemen her gün Florya’ya giderek futbolcuları yalnız bırakmıyor.

        • 4

          Okan Buruk ve kurmayları ise öğrencilerinin tamamen sahaya odaklanmalarını istiyor.

        • 5

          Tecrübeli çalıştırıcı saha dışı tartışmalara kulak kapamalarına yönelik telkinlerde bulunuyor. Az forma şansı bulan oyuncularla da özel olarak görüşen Buruk her bir oyuncunun kendisi için değerini anlatıyor.

        • 6

          Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun aksine bu sezon takım içinde huzuru bozan futbolcu bulunmuyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nelsson dışında ayrılmak isteyen oyuncu da yok.

        • 7

          Geçen süreçte az oynadıkları için rahatsızlık duyan Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu da forma rekabetine girmiş durumda.

        • 8

          Galatasaray’ı kafasında bitiren ve Suudi Arabistan’ın El Fetih kulübüyle görüşen Hakim Ziyech ise takımla birlikte çalışmıyor.

        • 9
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