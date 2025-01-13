Okan Buruk takımı sahada tutuyor!
Süper Lig'de doludizgin devam eden Galatasaray'da Okan Buruk takımı dış etkenlerden korumak için yoğun çaba harcıyor! Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun aksine bu sezon takım içinde huzuru bozan futbolcu bulunmuyor.
- 1
Ligin ilk 19 haftasını namağlup geçen Galatasaray’ın çizdiği bu başarılı grafikte aslan payı da Okan Buruk’un. Buruk ve kurmayları Florya’yı adeta dış dünyaya kapamış durumda.
- 2
Galatasaray her ne kadar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde son günlerini geçirse de aile ortamı başarıyı getiriyor.
- 3
Galatasaray’da Sportif AŞ’de başkan vekilleri İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Abdullah Kavukçu hemen her gün Florya’ya giderek futbolcuları yalnız bırakmıyor.
-
- 4
Okan Buruk ve kurmayları ise öğrencilerinin tamamen sahaya odaklanmalarını istiyor.
- 5
Tecrübeli çalıştırıcı saha dışı tartışmalara kulak kapamalarına yönelik telkinlerde bulunuyor. Az forma şansı bulan oyuncularla da özel olarak görüşen Buruk her bir oyuncunun kendisi için değerini anlatıyor.
- 6
Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun aksine bu sezon takım içinde huzuru bozan futbolcu bulunmuyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Nelsson dışında ayrılmak isteyen oyuncu da yok.
-
- 7
Geçen süreçte az oynadıkları için rahatsızlık duyan Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu da forma rekabetine girmiş durumda.
- 8
Galatasaray’ı kafasında bitiren ve Suudi Arabistan’ın El Fetih kulübüyle görüşen Hakim Ziyech ise takımla birlikte çalışmıyor.
- 9