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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörü ihracatının yıl sonunda 30 milyar doları aşarak, bu alanda rekorun kırıldığı geçen senenin ardından en yüksek ikinci değerine ulaşacağını söyledi.

Sektörün yıl sonu beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, 2019'un Ocak-Ekim döneminde Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatının 25.4 milyar dolara çıktığını belirtti.

Sektörün "tüm zamanların en yüksek dış satım rakamı"nı 31.6 milyar dolarla geçen yıl yakaladığını dile getiren Çelik, 2019'un 2018'e göre yüzde 3.5 geride gittiğini ifade etti.

Sektörün ana pazarının Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olduğuna ve daha çok euro bazlı ihracat yapıldığına işaret eden Çelik, "Euro-dolar kurunun 2019'da geçen yıla göre dezavantajlı olması, bizim ihracatımızın euro ile yapılıp dolarla sayılmasından dolayı bir miktar geride gittiğimizi gösteriyor. Euro bazlı ihracat istatistiği tutuyor olsaydık 2019 yılında da euro bazında ihracatımızda yüzde 1'lik de olsa bir artış görebilecektik" dedi.

2017'DEN İTİBARAN İVME YAKALADIK

Çelik, sektörün yılın 10 ayındaki performansının, kalan süreçle ilgili ipuçları verdiğini belirterek, "Yıl sonunda 30 milyar doları çok rahat geçeceğimizi görüyoruz. 30 milyar dolarlık ihracat, otomotiv endüstrisi açısından bir eşik, bu rakamı rekor kırdığımız 2018 yılında geçmiştik. Bu yıl 30 milyar doları, hatta 31 milyar doları geçebileceğimizi öngörüyoruz. En yüksek ikinci ihracat yılı olacak diyebiliriz. 2017 yılında 28.5 milyar dolardı. 30 milyar dolara en yakın yılımız 2017 idi. Ondan önceki yıllarda zaten 25 milyar doların altında ihracatımız vardı" diye konuştu.

KUZEY AFRİKA, RUSYA, İSRAİL YENİ PAZARLAR

Sektörün geleneksel pazarı olan AB ülkelerine ihracatta bu sene yüzde 10'a yakın daralma yaşandığını söyleyen Çelik, bunun bir kısmını yeni pazarlarla telafi ettiklerini dile getirdi.

Otomotivde yeni pazarların Kuzey Afrika, Rusya, İsrail ve Amerika ülkeleri olduğunu ifade eden OİB Başkanı, "Bu ülkelere ihracatımız iki haneli yüzdesel büyümelerle karşı karşıya. Bu açıdan ihracat pazarının çeşitlendirilmesi adına bu yıl, önceki yıllara göre daha iyi ancak hala bu konuda yapılacak çok şey var çünkü ihracat açısından bakıldığında AB ülkelerine bağımlılığımız yüzde 77 seviyelerinde. Bu rakam yüzde 80 seviyelerinden yüzde 77 seviyelerine indi" diye konuştu.