"VE SONSUZA DEK MUTLU YAŞAMIŞLAR!"

İki gün önce Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile Özdemir'le hayatını birleştiren Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım geldi. Oğuzhan Koç, eşi ile birlikte bu fotoğrafını, "Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.