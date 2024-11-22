Öğretmenler günü’ne özel indirimler

Arçelik ve Beko, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Öğretmenler Günü’ne özel sunacağı indirimleri duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “Eğitim Neferlerine Minnet” kampanyası çatısı altında sunulacak fırsatlar ile öğretmenler evlerindeki konforu artıracak Arçelik ve Beko markalı ürünlere indirimli fiyatlarla ulaşabilecek. Arçelik ve Beko’nun 23 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak fırsatları ile öğretmenlere beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme kategorilerinde yüzde 15, küçük ev aletleri kategorisi ve mikrodalga fırınlarda ise yüzde 25 indirim sunulacak.

REKLAM advertisement1 Konuyla ilgili açıklama yapan Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, “Öğretmenlerimizi yalnızca bilgiyi aktarmakla kalmayıp, genç nesillerin karakterlerini ve hayata bakış açılarını şekillendiren rehberler olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz, gösterdikleri gayret ve verdikleri emek ile yalnızca öğrencilerimizin değil, ülkemizin geleceğini aydınlatıyorlar. Bakanlık olarak başlattığımız ‘Eğitim Neferlerine Minnet’ kampanyası ile öğretmenlerimize olan minnettarlığımızı bir kez daha sunmak istedik. Kampanyamızın bir parçası olarak, ülkemizin köklü markalarından Arçelik ve Beko ile bir iş birliği gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz” dedi.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ” Topluma değer katan öğretmenleri her fırsatta desteklemekten gurur duyduklarını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise şu şekilde konuştu: “Köklerini Türkiye’den alan bir şirket olarak eğitimin ve öğretmenlerimizin ülkemizin geleceğine olan katkısının bilincindeyiz. Öğretmenlerimizin fedakârlıklarına ve özverisine minnet duyuyor, yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bu özel fırsatları hayata geçiriyoruz. Bu süreçte, kampanyayı hayata geçirmemizde verdikleri değerli destek için Millî Eğitim Bakanlığı'mıza teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize indirimli fiyatlarla sunacağımız ürünlerimiz ile evdeki ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle, geleceğimize ışık tutan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını birlikte inşa etmeyi diliyoruz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.”