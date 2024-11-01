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        Haberler Bilgi Gündem Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Öğretmenler Günü tarihi

        Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında? 2024 Öğretmenler Günü tarihi

        Kasım ayına girilmesiyle birlikte, ülkemizde öğretmenleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği Öğretmenler Günü gündeme gelmeye başladı. Bu özel günün tarihi; öğrenciler, veliler, öğretmenlerin aileleri ve yakın çevresi tarafından ilgiyle araştırılıyor. Peki, 2024 yılı Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte Öğretmenler Günü hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 01:08 Güncelleme: 01.11.2024 - 01:08
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        Öğretmenler Günü ne zaman?
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        Yeni aya girilmesiyle, ülkemizde öğretmenlerimize duyulan minneti ifade etmek için düzenlenen özel bir gün yeniden gündemde. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiasının sabırsızlıkla beklediği bu anlamlı gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarına teşekkür etme fırsatı sunan bu özel gün için hazırlıklar hız kazanırken, etkinlik programları da şekillenmeye başladı. Peki, bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte detaylar...

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANIR?

        Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

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        Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

        Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

        BU YIL ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Bu yıl Öğretmenler Günü 24 Kasım Pazar gününe denk geliyor.

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