Milyonlarca öğretmenin haftalardır heyecanla beklediği memur maaşı belli oldu. Bilindiği gibi memur ve emekli aylıklarının belirlenmesinde enflasyıon rakamları dikkate alınıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu, memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da açıklandı. Memur maaşlarına yapılan bu zam Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak, 2022 Temmuz ayında memur maaşlarına yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Ahmety Kıvanç, 2022 memur zammı ve öğretmen maaşlarını yazdı. İşte 2022 memur maaşları zam oranlarna göre öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı ve zamdan sonra öğretmen maaşlarında son durum...