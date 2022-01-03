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Öğretmen maaşı 2022! Öğretmen maaş zammı ne kadar oldu? 2022 öğretmen ve öğretmen emeklisi maaşları - Öğretmene ek zam var mı?

Öğretmen maaşları 2022: Memur zammı sonrası yeni ve zamlı en yüksek, en düşük öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı, milyonlarca memurun merak ettiği 2022 Ocak ayı memur zammı belli oldu. 2022 yılının ilk yarısında öğretmen maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından memur ve emekli maaşları için ek zam açıklaması bekleniyor. 2022 Ocak Memur zammı sonrası yeni ve zamlı en yüksek, en düşük öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte Öğretmen maaşları 2022

03.01.2022 - 11:30 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Milyonlarca öğretmenin haftalardır heyecanla beklediği memur maaşı belli oldu. Bilindiği gibi memur ve emekli aylıklarının belirlenmesinde enflasyıon rakamları dikkate alınıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu, memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da açıklandı. Memur maaşlarına yapılan bu zam Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak, 2022 Temmuz ayında memur maaşlarına yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Ahmety Kıvanç, 2022 memur zammı ve öğretmen maaşlarını yazdı. İşte 2022 memur maaşları zam oranlarna göre öğretmen maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı ve zamdan sonra öğretmen maaşlarında son durum...

  • 2022 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselecek.

    Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyor.

    MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

    Bugün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarına ek zam açıklaması bekleniyor.  

  • 2022 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
         
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 28569
    Genel müdür (1/4) 16177 20621
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 10869
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6727
    Öğretmen (1/4) 6587 8397
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 18899
    Başkomiser (3/1) 8522 10863
    Polis memuru (8/1) 7465 9515
    Uzman doktor (1/4) 10126 12908
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147
    Mühendis (1/4) 8703 11094
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535
    Vaiz (1/4) 6844 8724
    Avukat (1/4) 8311 10593
    En düşük memur maaşı 4880 6221
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır  

  • 2022 ÖĞRETMEN EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    Müsteşar (1/1) 11806 15048
    Genel müdür (1/1) 10435 13302
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5105
    Memur (Lisans - 1/4) 3918 4994
    Öğretmen (1/4) 4029 5136
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8719
    Başkomiser (1/4) 4167 5312
    Polis memuru (8/1) 4167 5312
    Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 4992
    Mühendis (1/4) 4913 6263
    Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4358
    Profesör (1/4) 9346 11913
    İmam-hatip 4029 5136
    Avukat (1/4) 4029 5136
    En düşük memur emekli aylığı 3276 4176
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

  • ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aralık ayında MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci ile memurlara ek zam konusunda görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtildi. Kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal korumanın ek protokol ile hayata geçirileceği ifade edildi. Bunun, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacağı kaydedildi.

    Bu konudaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak 15 Ocak’taki memur maaş ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor.

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