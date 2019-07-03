Öğretmen maaşı ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu? soruları, açıklanan Haziran ayı enflasyon oranının ardından merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. Öğretmen maaşlarına dair detaylar haberimizde.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2019’un ilk yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2019’un ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

ÖĞRETMEN VE EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? 2019 TEMMUZ

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından Ocak ayından bu yana 2 bin 926 lira alan emekli öğretmen, yılın geri kalanında 3 bin 102 lira aylık alacak. Ocak ayından bu yana 4 bin 737 lira maaş alan çalışan öğretmen ise artık 5 bin 022 lira maaş alacak.