Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Şeklindeki sorular alan değişikliği yapacak öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde ön başvuru tarihleri belli oldu. Ön başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Öğretmenler alan değişikliği için ön başvuruları 9-13 Aralık tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adresine girerek, TC Kimlik Numaralarını ve şifrelerini girerek e-devlet girişi yapabilirsiniz.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, "öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların", "öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin", "görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin", "sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların" alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.