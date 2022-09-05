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OGM personel alımı 2022: 2022 OGM 338 işçi/personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? OGM personel alımı ne zaman bitecek? OGM personel başvuru ekranı

OGM personel alımı yapıyor: 2022 OGM 338 işçi/personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

OGM sınavsız personel alımı başvuru şartları ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından sınavsız personel alımı yapılacağı duyuruldu. OGM bünyesinde çalışmak isteyen kişiler detayları araştırmaya başladı. Üstelik KPSS'den 60 puan almak yeterli olacak. Peki Orman Genel Müdürlüğü 338 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar…

05.09.2022 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 338 personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilan göre yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıklanan illerde yer alan pozisyonlara belirtilen mezuniyetlerden toplam 338 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. OGM personel alımı için başvurular ise 1 Eylül tarihinde başladı. Peki, OGM 338 işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 OGM 338 işçi/personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ekranı…

    OGM 338 İŞÇİ/PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 338 kişiyi sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra vatandaşlar, 2022 OGM başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. OGM'nin sözleşmeli personel alımı için başvurular 1 Eylül itibarıyla başladı. Koruma görevlisi, şoför, temizlik görevlisi gibi kontenjanlar için yapılacak OGM işçi alımı başvuruları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile tamamlanacak.

    OGM 338 işçi alımı ile koruma görevlisi, şoför, temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda istihdam sağlayacak. 1 Eylül tarihinde başlayan başvurularda 2020 KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma koşulu aranacak. Sözlü ve yazılı sınavın yapılmayacağı personel alımı başvuruları 10 Eylül tarihinde sona erecek.

  • OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan il ve pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 338 (üç yüz otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

    Adaylar 1 Eylül-10 Eylül 2022 tarihleri arasında a e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

  • OGM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

    Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

    657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

  • ÖZEL ŞARTLAR

    AVUKAT

    Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.

    Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek.

    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

    Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

    10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

    Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

    Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

    Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

    Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

    Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

    Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

    Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

    Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

    Erkek adaylar için boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)

    Kadın adaylar için boyunun 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)

    Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

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