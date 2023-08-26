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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu! - Adana haberleri

        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!

        Adana'da, kendisini darp eden uyuşturucu bağımlısı eşi 42 yaşındaki Aydın Güler'i öldüren oğlu 18 yaşındaki Çağatay Güler'in cezaevine girmesinin ardından gözyaşı döken 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Zarife Güler, 15 yıldır aile boyu şiddete maruz kaldıklarını belirterek, "O benim ilk göz ağrımdı, sanki nefesim kesildi" dedi ve yaşananları anlattı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:14 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:15
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        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
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        Adana'da olay, 23 Ağustos gecesi Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Aydın Güler (42) ile eşi Zarife Güler (40) arasında tartışma çıktı.

        EŞİNİ YİNE DARP ETTİ

        Oğlu tarafından öldürülen Aydın Güler.
        Oğlu tarafından öldürülen Aydın Güler.

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine, 'uyuşturucu kullanma' ve 'kasten adam yaralama' suçlarından kaydı olan Güler, eşini darp etti.

        OĞLU, KOCASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

        Annesini korurken babasını öldüren Çağatay Güler.
        Annesini korurken babasını öldüren Çağatay Güler.

        Bu sırada eve gelen çiftin oğulları Çağatay Güler kavgayı görünce, babasına ait ruhsatsız tabancayı alıp, ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılan Aydın Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.

        "ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA HEPİMİZE EZİYET EDİYORDU"

        Aydın Güler ve oğlu Çağatay Güler.
        Aydın Güler ve oğlu Çağatay Güler.

        Kaçtığı parkta gözaltına alınan ve ifadesinde, "Babam yıllardır çalışmıyor ve uyuşturucu kullanıyordu. Çocukluğumdan bu yana hepimize eziyet ediyordu. Ben giyim mağazasında, kardeşim de oto elektrikçide çalışarak evin geçimini sağlıyoruz. Kardeşim telefonla beni arayıp, annemin yine dayak yediğini söyleyince, eve geldim.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Babama durmasını söyledim ama durmadı. Bana da saldırdı, bir süre boğuştuk. Tabancayı alıp, annemi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Çağatay Güler ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        "15 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM"

        Aydın Güler´in ailesi, Çağatay´ın cezaevine girmesinin ardından 2 çocuğuyla bir başına kalan gelinleri Zarife Güler´i yanlarına alarak birlikte yaşamaya başladı. Zarife Güler, yıllardır işsiz olan eşinden 15 yıldır şiddet gördüğünü, uyuşturucu bağımlılığı yüzünden ailede huzur kalmadığını söyledi.

        "OĞLUMA BIÇAKLA SALDIRDI"

        Olay günü yaşananları anlatan Güler, "Madde almak için para istedi. Para olmadığını söyledim. Kaçmak istedim ama beni bırakmadı. Sonrasında dışarı çıkıp madde satın alıp geldi. Madde kullandı. Bitince odadan sinirli şekilde çıkıp beni darp etmeye başladı. Sonra oğlum geldi. Eşim beni darp ederken, oğlum gelip ayırmaya çalışınca, ona da bıçakla saldırdı.

        "BİZİ KORUMAK İÇİN YAPTI"

        O sırada her şey saniyelik gelişti. Ne olduğunu anlamadım bile. 'Baba yapma, üzerimize gelme, bizi bırak, biz buradan ayrılıp başka yere taşınacağız' demesine rağmen eşim üzerine gitti. Daha sonra oğlum bir anda yatağın altından silahı alıp ateşledi. Bizi korumak için yaptı. Silah sesini duyduktan sonra 2 çocuğumu alıp çıktım. Keşke bunlar yaşanmasaydı" diye konuştu.

        "OĞLUM ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANDI GİDEMEDİ"

        Oğlunun hayatının karardığını vurgulayan Zarife Güler, "Eşimin durumu yüzünden Çağatay, 12 yaşından beri hem okuyor hem çalışıyor. Geçen yıl kuzum, üniversite sınavında acil tıp teknisyenliğini kazandı ama gidemedi.

        "İÇKİ ŞİŞESİYLE 6 SAAT DÖVDÜ"

        Evimizi o geçindiriyordu, yaşadığımız tüm zorluklarda ona sarılıyordum. Parasızlıktan mı gidemedi yoksa beni mi babasıyla bırakıp gidemedi bilmiyorum. Çok zor dönemlerden geçtik. Ben ve 3 çocuğum çığlıklar atıyorduk da sanki kimse durmuyordu. Geçen yıl içki şişesiyle, 6 saat dövdü beni. Gittim, darp raporu alıp şikayetçi oldum ama ondan kurtulmaya gücüm yetmedi. Sanki kimsem yoktu, kimsenin beni oradan kurtarmaya, çocuklarımla başka düzen kurmama yardımcı olmaya gücü yetmedi.

        "SANKİ NEFESİM KESİLDİ"

        Sanki tek çarem onunla yaşamaktı. Keşke çocuğum okusaydı, güzel yerlere gelseydi ama olmadı. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Oğlum keşke serbest olsa, yine yanımda olsa. Sarılsa, zor günlerimde, `Ben varım anne´ dese. Nefesimdi şu an nefesim yok. O benim ilk göz ağrımdı, sanki nefesim kesildi" dedi.

        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü! Haberi Görüntüle
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        #adana
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