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Ödeme takvimi belli oldu! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı? SSK - BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

Ödeme takvimi belli oldu! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı?

Kurban Bayramına kısa bir süre kalırken emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emekli maaşına ne kadar zam geleceği de netleşmiş oldu. Emekliler "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı?" sorusuna yanıt aradı. İşte zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

07.07.2022 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon rakamları belli olurken memur ve emeklinin alacağı zamda belli olmuş oldu. Zamlı maaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağı araştırılırken konuya ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

  • MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

    Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.

  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Temmuz zammı ardından zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı.

  • KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA;

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

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