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Ocakta dış ticaret açığı yüzde 38 yükseldi

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. Böylece ocakta tarihin en yüksek aylık dış ticaret açığı verilmiş oldu

Giriş: 27.02.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Ocakta dış ticaret açığı yüzde 38 yükseldi
HABERTURK.COM

TÜİK ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Buna göre ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat ise 20.7'lik yükselişle 33 milyar 606 milyon dolara çıktı.

Böylece ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. Bu, kayıtlardaki en yüksek aylık dış ticaret açığı oldu.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ocak 2023:

İHRACATTA ALMANYA LİDER

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık VE 916 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA

İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Ocakta Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 807 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 229 milyon dolar ile ABD izledi.

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