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        Haberler Ekonomi Borsa Oba Makarna, Borsa İstanbul’da geçici olarak işleme kapatıldı - Borsa Haberleri

        Oba Makarna, Borsa İstanbul’da geçici olarak işleme kapatıldı

        Sakarya'da bulunan fabrikasında dün patlama meydana gelen Oba Marka'nın hisseleri Borsa İstanbul'da işleme kapatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 11:52 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:52
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        Borsa İstanbul'da Oba Makarna (OBAMS) kararı
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        Borsa İstanbul, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuru ile Oba Makarna hisselerine ilişkin açıklamada bulundu.

        KAP açıklamada, "OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar geçici olarak işleme kapatılmıştır" İfadelerine yer verildi.

        NE OLMUŞTU?

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna'da dün meydana gelen patlamada 1 işçi ölürken 30 kişi yaralandı.

        Şirketten yapılan açıklamada, "Tesisimizin depolama kısmında meydana gelen ve üretim süreçlerinde uzun süreli bir aksamaya neden olması beklenmeyen patlamada önceliğimiz yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bu süreçte Gaziantep fabrikamızda üretim olağan akışıyla devam edecektir. Yaralılarımızın sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri en kısa sürede paylaşmak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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