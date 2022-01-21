O Ses Türkiye'de final günü geldi çattı. 10. sezonuyla ekranlarda olan programda, 2022 O Ses Türkiye şampiyonu bu akşam belli olacak. Toplamda 10 yarışmacı, bu akşam en iyi performanslarını ortaya koyarak O Ses Türkiye birincisi olmak için çaba sarf edecek. O Ses Türkiye 2022 şampiyonunun hangi jüri üyesinin takımından çıkacağı ise merak konusu oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Dün ekranlara gelen yarı final neticesinde toplamda 10 yarışmacı O Ses Türkiye şampiyonu olmak için finalde mücadele etmeye hak kazandı. Beyaz Öztürk takımından 3, Ebru Gündeş'in takımından 3, Murat Boz'un takımından 2 ve Oğuzhan Koç'un takımından da 2 kişi O Ses Türkiye birincisi olmak için canlı yayında performanslarını sergileyecek. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu kim olacak?

İşte, 2022 O Ses Türkiye şampiyonu ve final günü hakkında bilgiler;