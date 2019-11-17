17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarladan sofraya tüm aşamalarında israfı azaltmak için harekete geçti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'yle İşbirliğinde "Gıdanı Koru" kampanyası başlattı. Bu kapsamda, bir de eylem planı hazırlandı. Taslak halindeki plana göre, verimliliği artırmaya tohumdan başlanacak. Yerel tohumların kullanımı yaygınlaştırılarak, böylece genetik ve hibrit tohum kayıpları önlenecek. Hasat öncesi kayıpların engellenmesi için çiftçiler eğitilecek.
DEPO SAYISI ARTACAK
Türkiye genelinde, özellikle taze meyve ve sebzeler ile patates ve soğan olmak üzere, tarım ürünlerinin depolandığı lisanslı depoların sayısı artırılacak. Böylece, hasat sonrası, mahsülün daha iyi koşullarda depolanması sağlanacak.
ŞEKLİ BOZUK SEBZE-MEYVEYE TEŞVİK
Şekli bozuk sebze-meyvelerin süpermarketlerde satışı teşvik edilecek. Bunun için farklı fiyatlandırma ve pazarlama politikaları geliştirilecek. Son tüketim tarihi yaklaşan ürünler, farklı raflarda, indirimli olarak satılacak. Gıdanın toplu olarak servis edildiği otel, restoran ve kafelerde, tabakta kalan gıdaların israfı önlenecek. Kalan gıdalar, paket yaptırılarak müşteriye verilecek. Menülere, farklı porsiyon boyutları girecek..
İSRAFI AZALTANA ÖDÜL
Kampanyaya özel "gıdanı koru" logosu tasarlanacak. Kampanyayı destekleyen işletmeler, bu logoyu kullanacak. İsrafı azaltan işletmelere ödül sistemi getirilecek. Tüketiciler için de farkındalığı artıracak çalışmalar yapılacak. Dizi ve fimlerde gıda israfıyla ilgili mesajlar yer alacak. RTÜK ve Ticaret Bakanlığı, aşırı tüketimi teşvik eden reklamlara sınırlama getirecek düzenlemeler yapacak.Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) gıda israfını ölçecek.
LANSMANI 2020'DE
Gıdanın geri kazanımı ve yeniden dağıtımına yönelik, gıda bankaları kurulacak. Koordinasyon için ulusal gıda bankası ağı oluşturulacak. Taslak halindeki eylem planı, sektörün görüşü alındıktan sonra son halini alacak. Kampanyanın lansmanı 2020'nin ilk çeyreğinde yapılacak.
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