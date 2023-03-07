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Ö harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de Ö harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Ö harfiyle başlayan ülkeleri bulmak için biraz düşünme payına ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü ö harfiyle başlayan ülkeler a harfiyle başlayan ülkeler kadar revaçta değildir. Bunun en önemli sebebi “ö” harfinin İngiliz alfabesinde yer almamasıdır. Peki, Türkiye'de Ö harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? İşte Ö harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Giriş: 07.03.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ö Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de Ö Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?
HABERTURK.COM

Kimimiz çocukken bir liste yapıp belirli harflerle başlayan ülkeleri ezberlemiş kimimiz de bu ülkeleri medya yayın organlarından ya da internet üzerinden duymuşuzdur. A harfiyle başlayan ülke deyince çoğumuzun aklına Almanya, Amerika tarzı ülkeler gelmektedir. Peki, size ö harfi desek? Ülkemizde ö harfiyle başlayan şehir olmamasına karşın dünya genelinde, özellikle İsveç ülkesinde ö harfiyle başlayan şehirler bulunmaktadır. Ö harfi ile başlayan şehirler, ö harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ö harfiyle başlayan şehir isimleri, ö harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, ö harfiyle başlayan ülke ve isimler ile ilgili detaylar.

Ö Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya üzerinde ö harfiyle başlayan ülkelerin çoğu İskandinav ülkelerinden biri olan İsveç’te toplanmıştır. İşte, ö harfiyle başlayan şehirler ve detaylı bilgileri:

  • Östersurd: Yüz ölçümü itibariyle İsveç’in en büyük şehirlerinden biri olup İsveç’in kuzeyinde yer alır.
  • Örnsköldsvik: İsveç’in orta doğu bölümünde bulunur.
  • Örebro: İsveç’in güney kuşağında yer alır.
  • Östergötland: İsveç’in Götaland bölgesinde bulunur. Kalabalık ve turistik bir şehirdir.
  • Östhammar: İsveç’in güneydoğu kuşağında yer alır.

Ö Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerinde ö harfiyle başlayan tek bir ülke bulunmaktadır. Bu ülke 35 milyona yakın nüfusuyla Özbekistan’dır. Başkenti Taşkent olan bu ülkenin resmi dili Özbekçedir. Orta Asya’da yer alan Özbekistan; Afganistan, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’la komşudur. Yedi bağımsız Türk devletinden biri olan Özbekistan karasal ve çöl iklimine sahiptir. Dolayısıyla toprakları kuraktır. Ülkenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancığa dayanmaktadır. Para birimi Özbekistan Somu’dur.

Türkiye'de Ö Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde yer alan şehirlerin hiçbiri ö harfiyle başlamamaktadır. Dolayısıyla bir listeden söz edemeyiz. Ancak o harfiyle başlayan iki şehir bulunmaktadır. Bu şehirler Ordu ve Osmaniye’dir.

Ö Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya genelinde ö harfiyle başlayan herhangi bir başkent mevcut değildir. Bunun en temel sebeplerinden biri İngiliz alfabesinde ö harfinin yer almamasıdır. Bu sebeple listemizde o harfiyle başlayan başkentlere örnek vereceğiz. İşte o harfiyle başlayan belli başlı başkent isimleri:

  • Oslo – Norveç
  • Ottawa - Kanada
  • Oranjestad – Aruba
  • Ouagadougou - Burkina Faso
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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