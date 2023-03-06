Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim Ş Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de Ş Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?

Ş harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de Ş harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Her ülkenin belirli isimlerle adlandırdığı şehirleri vardır. Ülkelerin şehirlerinin olması bölgesel yönetimin kolaylaşmasını sağlar. Dünya geneline vurduğumuzda 2.450.000’nin üzerinde şehir bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki, Türkiye'de Ş Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir? İşte Ş Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler

Giriş: 06.03.2023 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
Ş Harfi İle Başlayan Şehirler ve Ülkeler: Türkiye'de Ş Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri Nedir?
HABERTURK.COM

Kimi şehirler tarihsel serüveni ve popülaritesiyle tüm dünyada nam salmıştır. Tıpkı Roma, Paris, New York ya da Moskova gibi. Ülkemizde bu şehirlere örnek gösterilebilecek alternatif şehir ise İstanbul’dur. Ülkemizde yer alan 81 ilin her birini bilmek genel kültürümüzün gelişmesi yönünden fayda sağlayacaktır. Bu 81 ili şekillendiren harflerden biri de ş harfidir. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde ş harfiyle başlayan pek çok ülke ve şehir bulunmaktadır. Ş harfi ile başlayan şehirler, ş harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ş harfiyle başlayan şehir isimleri, ş harfiyle başlayan başkentler nelerdir? Ş harfiyle başlayan ülke ve şehirlerle ilgili ayrıntılı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Ş Harfi İle Başlayan Şehirler

Ş harfi İngiliz alfabesinde yer almayan bir harftir. Dolayısıyla şehir ismi olarak yaygınlığı düşüktür. İşte, ş hafiyle başlayan şehirler:

  • Şangay ve Şenyang - Çin Halk Cumhuriyeti
  • Şam - Suriye
  • Şamahı Rayonu ve Şeki - Azerbaycan
  • Şalalah ve Şuhar - Umman
  • Şupaşkar - Rusya
  • Şur - Lübnan
  • Şumnu – Bulgaristan
  • Şırnak - Türkiye
  • Şanlıurfa – Türkiye

Ş Harfiyle Başlayan Ülkeler

Ş harfiyle başlayan ülke isimleri en az şehirler kadar merak edilmektedir. Dünyada ş harfiyle başlayan tek bir ülke vardır, o da Şili’dir. 18 Eylül 1980 tarihinde kurulan Şili’nin nüfusu 19 milyondan fazladır. Başkenti Santiago olan ülke Güney Amerika kıtasında yer almaktadır.

Türkiye'de Ş Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde 81 il bulunmasına karşın yalnız iki tanesi ş harfiyle başlamaktadır. İşte, ş harfiyle başlayan şehirler ve coğrafi bölgeleri:

  • Şanlıurfa - Önceleri Urfa olarak adlandırılan bu ilimiz resmiyette Şanlıurfa ismini almıştır. Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca ülkemizin en kalabalık 9. şehridir.
  • Şırnak - Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Güneyden Irak/Suriye devletleriyle çevrilidir.

Ş Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde ş harfiyle başlayan tek bir başkent ismi yer almaktadır. Bu isim Suriye’nin başkenti olan Şam’dır. 3 milyon üzeri nüfusu, milattan önceki yıllara dayanan arkeolojik kalıntılarıyla Şam, Ortadoğu’nun en eski kentidir. Yıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu şehir, pek çok tarihi eseri günümüze ulaştırmayı başarmıştır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
S harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
S harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
R harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
R harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler
Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak
Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak
Hukukçular yeni formülü değerlendirdi
Hukukçular yeni formülü değerlendirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.