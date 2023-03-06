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Kimi şehirler tarihsel serüveni ve popülaritesiyle tüm dünyada nam salmıştır. Tıpkı Roma, Paris, New York ya da Moskova gibi. Ülkemizde bu şehirlere örnek gösterilebilecek alternatif şehir ise İstanbul’dur. Ülkemizde yer alan 81 ilin her birini bilmek genel kültürümüzün gelişmesi yönünden fayda sağlayacaktır. Bu 81 ili şekillendiren harflerden biri de ş harfidir. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde ş harfiyle başlayan pek çok ülke ve şehir bulunmaktadır. Ş harfi ile başlayan şehirler, ş harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ş harfiyle başlayan şehir isimleri, ş harfiyle başlayan başkentler nelerdir? Ş harfiyle başlayan ülke ve şehirlerle ilgili ayrıntılı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Ş Harfi İle Başlayan Şehirler

Ş harfi İngiliz alfabesinde yer almayan bir harftir. Dolayısıyla şehir ismi olarak yaygınlığı düşüktür. İşte, ş hafiyle başlayan şehirler:

Şangay ve Şenyang - Çin Halk Cumhuriyeti

Şam - Suriye

Şamahı Rayonu ve Şeki - Azerbaycan

Şalalah ve Şuhar - Umman

Şupaşkar - Rusya

Şur - Lübnan

Şumnu – Bulgaristan

Şırnak - Türkiye

Şanlıurfa – Türkiye

Ş Harfiyle Başlayan Ülkeler

Ş harfiyle başlayan ülke isimleri en az şehirler kadar merak edilmektedir. Dünyada ş harfiyle başlayan tek bir ülke vardır, o da Şili’dir. 18 Eylül 1980 tarihinde kurulan Şili’nin nüfusu 19 milyondan fazladır. Başkenti Santiago olan ülke Güney Amerika kıtasında yer almaktadır.

Türkiye'de Ş Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde 81 il bulunmasına karşın yalnız iki tanesi ş harfiyle başlamaktadır. İşte, ş harfiyle başlayan şehirler ve coğrafi bölgeleri:

Şanlıurfa - Önceleri Urfa olarak adlandırılan bu ilimiz resmiyette Şanlıurfa ismini almıştır. Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca ülkemizin en kalabalık 9. şehridir.

Şırnak - Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Güneyden Irak/Suriye devletleriyle çevrilidir.

Ş Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya üzerinde ş harfiyle başlayan tek bir başkent ismi yer almaktadır. Bu isim Suriye’nin başkenti olan Şam’dır. 3 milyon üzeri nüfusu, milattan önceki yıllara dayanan arkeolojik kalıntılarıyla Şam, Ortadoğu’nun en eski kentidir. Yıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu şehir, pek çok tarihi eseri günümüze ulaştırmayı başarmıştır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram